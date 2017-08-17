Анна Фэрис сделала выводы после расставания с Крисом Прэттом

Не так давно стало известно
о расставании 40-летней Анны Фэрис
и 38-летнего Криса Прэтта
. Актриса в социальной сети поделилась с поклонниками выводами, которые она сделала после отношений с актёром.
«Жизнь слишком коротка, чтобы оставаться в отношениях, которые кажутся вам неправильными, быть с человеком, который для вас не опора или не ценит вас. Не стоит бояться почувствовать свою независимость, если что-то пошло не так… Еще одним советом, который хочу дать, будет осознание своей ценности и независимости»
, - написала Фэрис.
Напомним, что актёры прожили в браке восемь лет, у них есть сын Джек. По словам актрисы, решение развестись было принято обоюдно, после неудачных попыток спасти брак.
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