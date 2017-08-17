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Райан Филипп борется с депрессией и пытается стать добрее и терпимее

17 августа
2017 год
2017
2016

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17 августа 2017
42-летний актёр Райан Филипп рассказал Women's Health о том, что долгое время борется с депрессией. Филипп считает, что этот недуг - сугубо индивидуальный опыт и лекарства от него нет.

Райан Филипп борется с депрессией и пытается стать добрее и терпимее

«Я думаю, что люди, которые борются с депрессией, боятся стигмы. На самом деле депрессия проявляется тысячами способов, у каждого по-своему. Но нет ни одной причины, почему об этом не надо говорить. Мы должны помогать друг другу справляться с ней», - рассказывает актёр.

«Я часто говорю сам с собой. Я делаю это в голове. Когда я был в Таиланде, у меня случился там потрясающий опыт. С тех пор я прочитал тонну книг по восточной философии о том, как отказаться от суеты и неважных вещей, что я, собственно, и пытаюсь сделать. У меня есть проблемы с терпением, но я стараюсь сосредотачиваться, быть добрее и терпимее. Медитации и упражнения хорошо помогают в этом», - считает Филипп.

Знаменитость отметил, что всегда очень переживает за безопасность своих детей-подростков. Он также добавил, что в борьбе с депрессией ему помогли «инвестиции в физическое и психическое здоровье».
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Райан Филлипп

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Райан Филипп борется с депрессией и пытается стать добрее и терпимее фотографии
Райан Филипп борется с депрессией и пытается стать добрее и терпимее фотографии
Райан Филипп борется с депрессией и пытается стать добрее и терпимее фотографии
Райан Филипп борется с депрессией и пытается стать добрее и терпимее фотографии
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