Райан Филипп борется с депрессией и пытается стать добрее и терпимее

42-летний актёр Райан Филипп
рассказал Women's Health о том, что долгое время борется с депрессией. Филипп считает, что этот недуг - сугубо индивидуальный опыт и лекарства от него нет.
«Я думаю, что люди, которые борются с депрессией, боятся стигмы. На самом деле депрессия проявляется тысячами способов, у каждого по-своему. Но нет ни одной причины, почему об этом не надо говорить. Мы должны помогать друг другу справляться с ней»
, - рассказывает актёр.
«Я часто говорю сам с собой. Я делаю это в голове. Когда я был в Таиланде, у меня случился там потрясающий опыт. С тех пор я прочитал тонну книг по восточной философии о том, как отказаться от суеты и неважных вещей, что я, собственно, и пытаюсь сделать. У меня есть проблемы с терпением, но я стараюсь сосредотачиваться, быть добрее и терпимее. Медитации и упражнения хорошо помогают в этом»
, - считает Филипп.
Знаменитость отметил, что всегда очень переживает за безопасность своих детей-подростков. Он также добавил, что в борьбе с депрессией ему помогли «инвестиции в физическое и психическое здоровье»
.
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