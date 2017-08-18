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Артем Ткаченко не отстает от Равшаны Курковой

18 августа
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18 августа 2017
Несколько дней назад стало известно, что Равшана Куркова сыграла тайную свадьбу со своим партнером по спектаклю «Черный русский», актером и каскадером Станиславом Румянцевым. По иронии судьбы, бывший муж актрисы Артем Ткаченко снова вступил в брак вслед за Равшаной с отрывом в пару дней.
Супругой Артема стала Екатерина Стеблина, родившая в ноябре 2016 года актеру сына.

Артем Ткаченко не отстает от Равшаны Курковой

Подробности о том, где состоялась церемония, и кто был в числе приглашенных, молодожены предпочли сохранить в секрете. Никаких публикаций в соцсетях Артем и Екатерина не делали, за них постаралась актриса «Гоголь-центра» Александра Ревенко, опубликовавшая несколько фотографий в своем Инстаграме.

Артем Ткаченко не отстает от Равшаны Курковой
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Артем Ткаченко не отстает от Равшаны Курковой фотографии
Артем Ткаченко не отстает от Равшаны Курковой фотографии
Артем Ткаченко не отстает от Равшаны Курковой фотографии
Артем Ткаченко не отстает от Равшаны Курковой фотографии
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