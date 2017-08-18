Артем Ткаченко не отстает от Равшаны Курковой

Несколько дней назад стало известно, что Равшана Куркова сыграла тайную свадьбу
со своим партнером по спектаклю «Черный русский», актером и каскадером Станиславом Румянцевым
. По иронии судьбы, бывший муж актрисы Артем Ткаченко
снова вступил в брак вслед за Равшаной с отрывом в пару дней.
Супругой Артема стала Екатерина Стеблина, родившая в ноябре 2016 года актеру сына.
Подробности о том, где состоялась церемония, и кто был в числе приглашенных, молодожены предпочли сохранить в секрете. Никаких публикаций в соцсетях Артем и Екатерина не делали, за них постаралась актриса «Гоголь-центра» Александра Ревенко
, опубликовавшая несколько фотографий в своем Инстаграме.
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