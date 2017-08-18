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Джорджу Мартину отказались переводить вопрос про Путина

18 августа
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18 августа 2017
Автор цикла «Песнь Льда и Пламени», по которому снимается сериал «Игра престолов», писатель и сценарист Джордж Мартин приехал на Петербургскую фантастическую ассамблею, которая пройдет с 18 по 21 августа в загородном отеле «Райвола». На пресс-конференции в Санкт-Петербурге писатель поделился творческими планами (проанонсировав выход двух книг в следующем году) и объяснил, за что же все-таки он убил Неда Старка.

Джорджу Мартину отказались переводить вопрос про Путина

Однако переводчик решил не переводить американскому писателю вопрос журналистки про президента Владимира Путина.
Журналистка газеты «Фонтанка» поинтересовалась, к какому клану принадлежал бы российский президент, окажись он во вселенной «Песни Льда и Пламени». «У нас нет ответа на этот вопрос» - отреагировал переводчик Николай Кудрявцев, даже не удосужившись вопрос перевести.

Другая журналистка повторила этот вопрос уже на английском, заодно спросив, почему Мартин, комментирующий действия Трампа, не делится своими взглядами на российскую политику. Кудрявцев «перевел» эти вопросы Мартину, опять же не упомянув Того-Чье-Имя-Нельзя-Произносить.



Мартин удовлетворил любопытство журналисток, заявив, что Вестерос и так укомплектован будь здоров, и места еще одному дому там уже не найдется. Что же касается разговоров о политике, то писатель признался, что рассуждает об американской политике, поскольку пристально за ней следит. А в российской он ничего не смыслит, поэтому не сотрясает воздух попусту.

Стоит отметить, что до начала пресс-конференции модератор мероприятия специально попросила журналистов не справляться у писателя о его здоровье и не задавать вопросов о политике.
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Джорджу Мартину отказались переводить вопрос про Путина фотографии
Джорджу Мартину отказались переводить вопрос про Путина фотографии
Джорджу Мартину отказались переводить вопрос про Путина фотографии
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