Анастасия Заворотнюк чудом избежала теракта в Барселоне

17 августа в Барселоне произошел теракт - на переполненном туристами бульваре Рамбла управляемый террористами минивэн протаранил толпу, промчавшись зигзагами более полукилометра на скорости 80 км/ч. В результате этого происшествия погибло 13 человек, и не менее 15 человек находятся в тяжелом состоянии. Актриса Анастасия Заворотнюк
находилась на тот момент в нескольких сотнях метров от места происшествия и вела трансляцию на своей страничке в Инстаграме
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После теракта актриса, как и многие гости и жители Барселоны, попыталась покинуть город и попала в пробку, где ее посетили тяжелые раздумья, которыми она поделилась всё в том же Инстаграме
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«Третий час стоим в пробке, нескончаемый поток машин почти не двигается. А мысли не отпускают. Очень тяжелое чувство... Мы с подругой были рядом с этим местом и покинули его за 10-15 минут до ужасной трагедии. Сидя на балконе в 100 метрах, недоумевали по поводу кружащих вертолетов у нас над головами. И только звонок моего мужа, который волновался за меня, прояснил ситуацию! Немыслимо!!!... Страшно смотреть на погибших... больно!!!... за что?!!!»
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