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Максим Матвеев похудел до состояния модели

18 августа
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18 августа 2017
К 35 годам Максим Матвеев резко сбросил в весе (чем вызвал беспокойство у некоторых поклонников, которые видят в этом преображении проблемы со здоровьем) и стал пригоден для съемок в рекламе одежды. Актер снялся в рекламной кампании осенне-зимней коллекции бренда No One вместе с телеведущей и певицей Региной Тодоренко.

Максим Матвеев похудел до состояния модели

Максим Матвеев похудел до состояния модели

Максим Матвеев похудел до состояния модели

Максим Матвеев похудел до состояния модели

Максим Матвеев похудел до состояния модели

Максим Матвеев похудел до состояния модели
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Максим Матвеев

фотографии >>
Максим Матвеев похудел до состояния модели фотографии
Максим Матвеев похудел до состояния модели фотографии
Максим Матвеев похудел до состояния модели фотографии
Максим Матвеев похудел до состояния модели фотографии
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обсуждение >>
№ 7
Ollga _a   7.09.2017 - 15:50
Похудел не для рекламы,а для роли в театре.Занялся своим здоровьем,перешёл на правильное питание. читать далее>>
№ 6
akulina1909 (Сызрань)   20.08.2017 - 07:39
Молодец! Так держать! Наконец-то мужчины становятся нормальными. А то вначале появляется пузо, и он его гордо так несет! Всем женщинам у нас в России надо сбросить не менее 10кг, а уж мужикам... читать далее>>
№ 5
ИринаИюньская (Новочеркасск)   19.08.2017 - 09:37
Да, был красавчик! Теперь , конечно, смотреть на такое не очень! читать далее>>
№ 4
Mari_33 (Ставрополь)   19.08.2017 - 07:33
И так был не красавец, а сейчас просто кошмар.... читать далее>>
№ 3
irina_ko   19.08.2017 - 06:50
Был такой красивый мужчина, а сейчас - ужас. Зачем это - не поняла. Ради рекламы одежды? Бред какой-то... ( :( читать далее>>
Всего сообщений: 7
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