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Лариса Гузеева и Александр Олешко рассказали о переменах на Первом канале

19 августа
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19 августа 2017
В начале августа на Первом канале наступила ночь длинных ножей произошел ряд резких перемен. Было принято решение закрыть передачи «Пока все дома», «Наедине со всеми» и «Точь-в-точь».
Самое немыслимое - Андрей Малахов покинул Первый канал. А место ведущего ток-шоу «Пусть говорят» занял Дмитрий Борисов.

Александр Олешко

Ведущий «Точь-в-точь» Александр Олешко прокомментировал уход с Первого на своей страничке в Инстаграме:

«Дорогие друзья! Никаких официальных заявлений, уточнений, выяснений, прощаний и прочего. Лишь благодарность за многолетнее яркое, разнообразное, очень насыщенное и очень интересное, доброе сотрудничество, которое завершилось по собственному желанию в начале июня этого года! Руководству Первого канала от души спасибо за доверие, поддержку, внимание и безграничные возможности! Всем, с кем работал, спасибо за помощь, азарт и общее дело! Будучи свободным художником, я принял предложение, от которого не мог отказаться! Где бы и с кем бы ни находился, главной остается задача подарить зрителю радость, душевный покой и хорошее настроение! Зритель знает - это от души. Миру Мир!!!! Александр Олешко».

Андрей Малахов с женой

Уходу Малахова посвятили дебютный для Борисова выпуск «Пусть говорят» - в студии собрались именитые гости (Дмитрий Дибров, Арина Шарапова, Дмитрий Шепелев и другие) и принялись вспоминать вместе со зрителями величие «малаховской эпохи». Дмитрий Нагиев, которого, к слову, не лишили «Голоса», не смог присутствовать на записи выпуска лично и записал обращение к Малахову на видео:

«Андрей Малахов ушел с Первого. Но что же, он улетел, но обещал вернуться. Милый, милый. Как говорил мой дед: «Турнут с Первого, второй - не приговор». Поэтому будешь так же чудить, только чуть дороже и печальнее. Поэтому в добрый путь, Андрей... Да, кто не заметил в общей суете, от нас еще ушел Олешко. Саш, счастливо. Да будет тебе НТВ - кормом».



Официальная версия ухода Малахова с Первого - предстоящее отцовство ведущего, который решил оформить себе декретный отпуск. У Малахова возник на этой почве конфликт с продюсером программы, которая заявила, что «Пусть говорят» - «не ясли», и нужно делать выбор: либо ты телеведущий, либо ты нянька. После чего Малахов решил, что он нянька, и ушел с Первого.

Лариса Гузеева

Обеспокоенные таким каскадом резких перемен СМИ пустили слух о закрытии приюта всех юродивых - передачи «Давай поженимся», которая в будущем году должна отметить 10-летний юбилей. Однако Лариса Гузеева успокоила зрителей, ответив на соответствующий вопрос одной из поклонниц в Инстаграме: «Скоро начнет выходить».
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