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Джеймc Франко рассказал ЛГБТ-журналу о своей депрессии

2 августа
2017 год
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2 августа 2017
Джеймс Франко дал интервью ЛГБТ-журналу Out, в котором рассказал о новом сериале «Двойка» (там он исполняет сразу две главные роли и является режиссёром нескольких эпизодов), а также о своей затяжной борьбе с депрессией.

Джеймc Франко рассказал ЛГБТ-журналу о своей депрессии

«У меня было несколько зависимостей в подростковом возрасте, но я преодолел все это. Когда я начал играть, в 17 лет, то с головой ушёл в актерство. Я влюбился в это дело, настолько погрузился, что перестал заниматься чем-либо другим и общаться с другими людьми. Прошло 10 лет, и в 27 я понял, что сильно подавлен. Да, моя жизнь казалась отличной: у меня была карьера, деньги, всё на свете, но я чувствовал себя ужасно одиноко. В итоге я снова пошёл учиться, но это было всего лишь бегством от проблем», - рассказал Франко.

Сейчас актёр проходит терапию, пытаясь справиться с депрессией и вернуться к нормальной жизни. «Я учусь сёрфингу и занимаюсь танцами — беру уроки хип-хопа. Это всё в рамках моей терапии. Я начал новую главу. Раньше я был помешан на одной лишь работе, из-за этого пренебрегал другими важными вещами в жизни. Но недавно стал сознательно менять эту ситуацию, теперь у меня всё будет по-другому», - уверен 39-летний актёр.

Джеймс Франко не намерен уходить из профессии: по его мнению, терапию можно совмещать с работой, если найти определённый баланс.
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Джеймc Франко рассказал ЛГБТ-журналу о своей депрессии фотографии
Джеймc Франко рассказал ЛГБТ-журналу о своей депрессии фотографии
Джеймc Франко рассказал ЛГБТ-журналу о своей депрессии фотографии
Джеймc Франко рассказал ЛГБТ-журналу о своей депрессии фотографии
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