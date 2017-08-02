Джеймc Франко рассказал ЛГБТ-журналу о своей депрессии

Джеймс Франко
дал интервью ЛГБТ-журналу Out, в котором рассказал о новом сериале «Двойка»
(там он исполняет сразу две главные роли и является режиссёром нескольких эпизодов), а также о своей затяжной борьбе с депрессией.
«У меня было несколько зависимостей в подростковом возрасте, но я преодолел все это. Когда я начал играть, в 17 лет, то с головой ушёл в актерство. Я влюбился в это дело, настолько погрузился, что перестал заниматься чем-либо другим и общаться с другими людьми. Прошло 10 лет, и в 27 я понял, что сильно подавлен. Да, моя жизнь казалась отличной: у меня была карьера, деньги, всё на свете, но я чувствовал себя ужасно одиноко. В итоге я снова пошёл учиться, но это было всего лишь бегством от проблем»
, - рассказал Франко.
Сейчас актёр проходит терапию, пытаясь справиться с депрессией и вернуться к нормальной жизни. «Я учусь сёрфингу и занимаюсь танцами — беру уроки хип-хопа. Это всё в рамках моей терапии. Я начал новую главу. Раньше я был помешан на одной лишь работе, из-за этого пренебрегал другими важными вещами в жизни. Но недавно стал сознательно менять эту ситуацию, теперь у меня всё будет по-другому»
, - уверен 39-летний актёр.
Джеймс Франко не намерен уходить из профессии: по его мнению, терапию можно совмещать с работой, если найти определённый баланс.
обсуждение >>