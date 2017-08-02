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Алисия Викандер не хочет копировать Джоли в новой экранизации «Лары Крофт»

2 августа
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2 августа 2017
28-летняя шведская актриса Алисия Викандер стала звездной нового номера Elle и рассказала глянцевому изданию о съёмках фильма «Лара Крофт» и образе Анджелины Джоли.

Алисия Викандер не хочет копировать Джоли в новой экранизации «Лары Крофт»

«Я люблю крупные проекты в формате попкорна. Раньше мне никогда не доводилось сниматься в экшн-сценах такого уровня. Можно сказать, что вернулась к своему танцевальному прошлому, настолько интенсивные тренировки пришлось выдержать. Тут важно хорошо владеть своим телом и понимать всё, что происходит с ним. Никогда не могла поднять собственный вес, а когда мне это удалось, я очень воодушевилась», – рассказала актриса.

Алисия отметила, что физические нагрузки - это только часть трудностей, с которыми она столкнулась, согласившись на участие в проекте. Самая нелёгкой задачей при создании образа Лары Крофт оказалась конкуренция с работой Анджелины Джоли. «Когда я рассказала о новой роли своей маме, она отреагировала так: "Да-да, Анджелина сделала это!". Такие слова лишний раз подтверждают, что Анджелина задала тон для этой роли, поэтому, как мне кажется, нам нужно показать зрителю что-то совсем другое и непохожее», - заявила Алисия.

Узнать, справилась ли Викандер с ролью отважной расхитительницы гробниц, поклонники смогут в марте 2018 года.
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Алисия Викандер не хочет копировать Джоли в новой экранизации «Лары Крофт» фотографии
Алисия Викандер не хочет копировать Джоли в новой экранизации «Лары Крофт» фотографии
Алисия Викандер не хочет копировать Джоли в новой экранизации «Лары Крофт» фотографии
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