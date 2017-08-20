Костюм Джона Сноу сделан из коврика Ikea

Агентство SMFB Oslo совместно с норвежским отделением IKEA выпустили инструкцию по превращению коврика из овечьей шкуры ЛУДДЕ в накидку а-ля «Джон Сноу». Название игропрестольной ипостаси коврика - «Vinter Skuldervarmer».
Всего-то надо вырезать отверстие для головы в середине коврика.
Надеть его.
И сразу вырастет борода и шикарная шевелюра, как у сотрудников Ikea.
Что самое интересное, у Ikea есть все основания выпускать подобную инструкцию. Это не просто флирт с поклонниками сериала, а суровая реальность. Художник по костюмам сериала «Игра престолов»
Мишель Клэптон недавно призналась, что для создания костюмов Ночного Дозора она использовала икеевские коврики.
«В ход шло всё, что можно было использовать. Мы резали коврики, подбривали их и прикрепляли к ним крепкие кожаные ремни»
, призналась Мишель. «Мне хотелось, чтобы зрители могли буквально почуять запах костюмов».
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