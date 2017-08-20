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Костюм Джона Сноу сделан из коврика Ikea

20 августа
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20 августа 2017
Агентство SMFB Oslo совместно с норвежским отделением IKEA выпустили инструкцию по превращению коврика из овечьей шкуры ЛУДДЕ в накидку а-ля «Джон Сноу». Название игропрестольной ипостаси коврика - «Vinter Skuldervarmer».

Всего-то надо вырезать отверстие для головы в середине коврика.

Костюм Джона Сноу сделан из коврика Ikea

Костюм Джона Сноу сделан из коврика Ikea

Надеть его.

Костюм Джона Сноу сделан из коврика Ikea

И сразу вырастет борода и шикарная шевелюра, как у сотрудников Ikea.

Костюм Джона Сноу сделан из коврика Ikea

Что самое интересное, у Ikea есть все основания выпускать подобную инструкцию. Это не просто флирт с поклонниками сериала, а суровая реальность. Художник по костюмам сериала «Игра престолов» Мишель Клэптон недавно призналась, что для создания костюмов Ночного Дозора она использовала икеевские коврики.

Костюм Джона Сноу сделан из коврика Ikea

«В ход шло всё, что можно было использовать. Мы резали коврики, подбривали их и прикрепляли к ним крепкие кожаные ремни», призналась Мишель. «Мне хотелось, чтобы зрители могли буквально почуять запах костюмов».
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Костюм Джона Сноу сделан из коврика Ikea фотографии
Костюм Джона Сноу сделан из коврика Ikea фотографии
Костюм Джона Сноу сделан из коврика Ikea фотографии
Костюм Джона Сноу сделан из коврика Ikea фотографии
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