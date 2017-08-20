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Том Круз - плохой человек

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20 августа 2017
Актриса Лиа Ремини, отлучившись от церкви Сайентологии, выпустила документальный сериал «Сайентология и Последствия». В ходе промо-тура сериала Ремини дала несколько интервью, и, конечно, ее спросили о Томе Крузе - самом «звёздном» на данный момент последователем и амбассадором церкви. Вопрос был сформулирован интересно - «Хороший ли человек Том Круз?».
На что Ремини однозначно ответила «нет».

Том Круз - плохой человек

«Просто, чтобы внести ясность - нет! Есть публичный образ человека, который смотрит тебе прямо в глаза, пожимает тебе руку, заключает в объятия и проявляет внимание, но человек, скрывающийся под этой личиной - совершенно другой» - заявила Ремини. «Кто-то на это ответит, что все мы такие: у нас есть публичный образ и то, что остается «за кадром». Но люди, которые часто общаются с Томом, работают на него, даже не сайентологи, скажут вам, что в нем есть что-то демоническое».

Том Круз - плохой человек

Актриса также добавила: «Люди, которые работали со мной, могут сказать, что я бываю засранкой - все актеры бывают. Но это другое. Он [Том Круз] очень похож а Дэвида Мискевиджа (Лидер церкви Сайентологии, унаследовавший высокий пост от Рона Хаббарда, личность неоднозначная и одиозная - прим. ред.), они вполне могли бы быть близнецами».
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