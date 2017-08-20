ревью

Энди Серкис принял участие в создании игры по «Планете обезьян»

Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Петр Федоров и Юлия Пересильд

Экс-прихожанка церкви Сайентологии рассказала всю правду об актере

Том Круз - плохой человек

Романтическая антиутопия про жизнь внутри смартфона

Советские документальные фильмы на школьную и студенческую темы внушают своему зрителю оптимизм и веру в успех.

Советские документальные фильмы на школьную и студенческую тему

Рецензии на спектакли

Первый звонок: 10 самых интересных театральных премьер этой осени в Москве

И еще 10 спектаклей, которые выпустили раньше, но они всё ещё свежие