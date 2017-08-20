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Жена Дмитрия Диброва победила в конкурсе «Миссис Россия 2017»

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20 августа 2017
19 августа победительницей конкурса «Миссис Россия 2017» стала 28-летняя жена Дмитрия Диброва Полина. Представлявшая на конкурсе Подмосковье, Полина обошла 24 участниц из разных городов нашей необъятной Родины. Второе место досталось представительнице Ижевска, а третье - Самаре.

Жена Дмитрия Диброва победила в конкурсе «Миссис Россия 2017»

Оказалось, что для Полины это уже не первый опыт участия в подобных мероприятиях. А Дмитрий Дибров, совсем как Дональд Трамп, ищет себе даму сердца на конкурсах красоты.

Жена Дмитрия Диброва победила в конкурсе «Миссис Россия 2017»

«Десять лет назад я уже принимала участие в конкурсе красоты, мы с Димой познакомились на конкурсе красоты, но с рождением детей больше занималась только ими, домом. Сейчас дети немного подросли, появилось свободное время, мы с Дмитрием загорелись идеей, а почему бы и не поучаствовать. Детям будет так приятно гордиться мной» - рассказала Полина.
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Жена Дмитрия Диброва победила в конкурсе «Миссис Россия 2017» фотографии
Жена Дмитрия Диброва победила в конкурсе «Миссис Россия 2017» фотографии
Жена Дмитрия Диброва победила в конкурсе «Миссис Россия 2017» фотографии
Жена Дмитрия Диброва победила в конкурсе «Миссис Россия 2017» фотографии
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