Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Петр Федоров и Юлия Пересильд

18 августа в Калининграде стартовал фестиваль короткометражного кино «Короче», отметивший в этом году пятилетний юбилей. В состав жюри вошли актриса Екатерина Климова
, режиссер Борис Хлебников
, продюсер Вячеслав Муругов, актер Петр Федоров
, писатель Евгений Гришковец
и легкоатлетка Елена Исинбаева.
По красной дорожке фестиваля к кинотеатру «Заря» прошлись Ингеборга Дапкунайте
, Юлия Пересильд
, Гоша Куценко
, Валерий Тодоровский
с Евгенией Брик
, одинокий Владимир Вдовиченков
и многие другие.
Началась церемония открытия с полуголого человека. Сначала гости фестиваля увидели видеоролик «Олег не выживет», в котором судьба бегающего по лесу полуголого «Олега» была отдана на суд зрителей. После чего Олег уже во плоти вылез на сцену с монологом о важности кино.
Опечалила церемонию открытия минута молчания в память о покойной Вере Глаголевой
, которая внезапно ушла из жизни 16 августа
.
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