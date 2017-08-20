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Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Петр Федоров и Юлия Пересильд

20 августа
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20 августа 2017
18 августа в Калининграде стартовал фестиваль короткометражного кино «Короче», отметивший в этом году пятилетний юбилей. В состав жюри вошли актриса Екатерина Климова, режиссер Борис Хлебников, продюсер Вячеслав Муругов, актер Петр Федоров, писатель Евгений Гришковец и легкоатлетка Елена Исинбаева.

Екатерина Климова

Борис Хлебников со спутницей

Петр Федоров

Елена Исинбаева

По красной дорожке фестиваля к кинотеатру «Заря» прошлись Ингеборга Дапкунайте, Юлия Пересильд, Гоша Куценко, Валерий Тодоровский с Евгенией Брик, одинокий Владимир Вдовиченков и многие другие.

Юлия Пересильд

Анна Меликян и Ингеборга Дапкунайте

Ольга Кабо

Дарья и Екатерина Носик

Гоша Куценко со спутницей

Инга Оболдина

Владимир Вдовиченков

Валерий Тодоровский и Евгения Брик с дочерью

Началась церемония открытия с полуголого человека. Сначала гости фестиваля увидели видеоролик «Олег не выживет», в котором судьба бегающего по лесу полуголого «Олега» была отдана на суд зрителей. После чего Олег уже во плоти вылез на сцену с монологом о важности кино.

Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Петр Федоров и Юлия Пересильд

Опечалила церемонию открытия минута молчания в память о покойной Вере Глаголевой, которая внезапно ушла из жизни 16 августа.

Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Петр Федоров и Юлия Пересильд

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