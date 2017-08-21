Саша Бортич поправилась на 20 килограмм

Александра Бортич
поправилась на 20 кг ради роли в фильме «Я худею». Общественность всполошилась, когда Саша выложила на своей страничке в Инстаграме фотографии, сделанные во время съемок фильма
. На фото сильно потолстевшая Александра позирует на классическом фоне. Подписчики Саши начали тут же расшифровывать послание - это фотошоп, это грим, это она в детстве и прочие предположения, перемежающиеся с советами о том, как можно быстро сбросить вес.
Актриса опубликовала видео
, в котором объяснила подписчикам, что «нет, это не накладки», что она действительно набрала вес ради роли в фильме, была толстой в мае и июне, а советчики из интернета могут «идти на ***».
Комедия «Я худею» расскажет о недовольной своей внешностью девушке Ане (Бортич), которая стремится похудеть и вернуть свою любовь (Роман Курицын
). В прокат лента выйдет в 2018 году, съемки предположительно завершатся только осенью текущего года.
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