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Саша Бортич поправилась на 20 килограмм

21 августа
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21 августа 2017
Александра Бортич поправилась на 20 кг ради роли в фильме «Я худею». Общественность всполошилась, когда Саша выложила на своей страничке в Инстаграме фотографии, сделанные во время съемок фильма. На фото сильно потолстевшая Александра позирует на классическом фоне. Подписчики Саши начали тут же расшифровывать послание - это фотошоп, это грим, это она в детстве и прочие предположения, перемежающиеся с советами о том, как можно быстро сбросить вес.

Саша Бортич поправилась на 20 килограмм

Саша Бортич поправилась на 20 килограмм

Актриса опубликовала видео, в котором объяснила подписчикам, что «нет, это не накладки», что она действительно набрала вес ради роли в фильме, была толстой в мае и июне, а советчики из интернета могут «идти на ***».

Комедия «Я худею» расскажет о недовольной своей внешностью девушке Ане (Бортич), которая стремится похудеть и вернуть свою любовь (Роман Курицын). В прокат лента выйдет в 2018 году, съемки предположительно завершатся только осенью текущего года.
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Саша Бортич поправилась на 20 килограмм фотографии
Саша Бортич поправилась на 20 килограмм фотографии
Саша Бортич поправилась на 20 килограмм фотографии
Саша Бортич поправилась на 20 килограмм фотографии
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обсуждение >>
№ 3
Не указан   21.08.2017 - 15:25
... Она матиться как пьяное подзаборное быдло. читать далее>>
№ 2
слон тЕлефан   21.08.2017 - 13:23
Думаете,что и таланта прибавится на 20кг?Надо бы добавить,а то пока его мало читать далее>>
№ 1
Екатерина Сафонова   21.08.2017 - 12:48
Уважаемый автор статьи! Фамилия актера Курцын, но никак не Курицын:) читать далее>>
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