Девушка из Швеции: как Алисия Викандер завоевала Голливуд?

Как шведская актриса за несколько лет покорила Голливуд
Молодая Алисия Викандер в силу возраста и относительно непродолжительной карьеры в Голливуде многим кажется неоправданно популярной и переоценённой актрисой. К 28 годам знаменитость удостоилась чести работать с Гаем Ричи и Джо Райтом; сниматься с Бенедиктом Камбербэтчем, Кристофом Вальцем, Брэдли Купером, Кирой Найтли; именно ей выпал шанс стать новой Ларой Крофт и стоически выдерживать сравнения с несравненной Анджелиной Джоли, к тому же, она уже является обладательницей премии «Оскар». Глянцевые журналы поражаются «головокружительному взлёту» её карьеры, а мы заметим, что Алисия Викандер шла к успеху не один год, и за её плечами уже серьёзная карьера и хорошее резюме, слава не свалилась на неё одним прекрасным днём и «Оскар» ей достался не случайно. В преддверии российской премьеры мелодрамы «Тюльпанная лихорадка» с Викандер в главной роли, рассказываем подробнее о её карьере и фильмографии.
Первой, кто заметил талант Викандер, стала её мать - актриса Мария Фал-Викандер. Правда, та решила не нанимать малышке агента, а вместо этого закалить её характер в балетной студии. С 9 лет Алисия занималась балетом в родном шведском городе Гетеборге, а в 12 лет пополнила ряды учеников Королевской балетной школы в Стокгольме, попутно посещая курсы сценической речи и актёрского мастерства. В переходном возрасте Алисия подумывала навсегда снять пачку и боди и поступить в театральную академию, но там она дважды провалила экзамены. Была еще попытка заняться юриспруденцией, но лекции Алисии быстро наскучили, и она вернулась к станку. «Балет научил меня самостоятельности, пластике и гибкости, а также умению держаться в обществе. Но был в моих занятиях и побочный эффект — он и привел к операции на позвоночнике, от которой я до сих пор не могу оправиться»
, - рассказывала звезда в одном из интервью.
Уже в 13 лет Алисия появилась на шведском телевидении и участвовала в мюзиклах, которые проходили на сцене Гётеборгской оперы, в 14 лет - сыграла первую роль (небольшую) в драме «Моя забальзамированная мать». Стартом профессиональной актёрской карьеры Викандер принято считать шведскую драму Лизы Лангсет «К чему-то прекрасному» 2010 года. Женщина-режиссёр проигнорировала профессиональных актрис, доверив роль неопытной на тот момент Викандер, - риск был оправдан. Лента о том, как искусство изменило жизнь безработной девушки, принесла молодой актрисе награду «Золотой жук» - одну из самых престижных премий шведского кинематографа - в номинации «Лучшая актриса года».
Следующим заметным витком в карьере звезды стала главная роль в исторической драме «Королевский роман»
о союзе принцессы Англии и безумного короля Дании. Для роли Викандер пришлось в кратчайшие сроки выучить датский, с чем она отлично справилась. Фильм получил в Берлине двух «Серебряных медведей».
Первым крупным англоязычным проектом для актрисы стала очередная экранизация «Анны Карениной
» в постановке Джо Райта
, доверившего актрисе роль Кити. За эту роль Викандер номинировали на премию BAFTA, а после выхода фильма в прокат на шведку посыпались предложения о съёмках. В это же время Алисия приняла решение переехать в Лондон: вместе с тремя друзьями она обосновалась в маленькой квартирке в Ноттинг-Хилле.
В 2013 году Викандер согласилась на роль в биографическом триллере «Пятая власть»
о жизни и судьбе основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Девушка появилась на экране с Бенедиктом Камбербэтчем
и Даниэлем Брюлем
. Дальше - больше: в военной драме «Воспоминания о будущем»
актриса играет вместе с Китом Харингтоном
, а в приключенческом фильме Сергея Бодрова «Седьмой сын»
она появляется в кадре с Джеффом Бриджесом
и Джулианной Мур
. В это же время пресса присваивает Алисии Викандер статус голливудской звезды.
В 2015 году по совету отца Алисия соглашается на роль в фильме «Девушка из Дании»
. По сюжету, супруг героини Викандер задумывает первую в истории операцию по смене пола. Именно за эту роль Алисия Викандер получает самую престижную награду в карьере — первый «Оскар». Она также становится второй в истории шведкой, которой удалось завоевать эту статуэтку: её предшественницей стала сама Ингрид Бергман
.
Обязательная роль любой успешной актрисы — женский персонаж в шпионском боевике. Викандер поставила галочку напротив этого пункта, снявшись в ленте «Джейсон Борн»
вместе с Мэттом Дэймоном
. Она сыграла Хизер Ли — сотрудницу ЦРУ, главу отдела кибер-защиты.
В 2015 году Викандер продемонстрировала свою многогранность и решила сыграть в шпионской комедии. Для дебюта в этом непростом жанре она выбрала проект Гая Ричи «Агенты А.Н.К.Л.»
, где исполнила роль стильной немецкой разведчицы Габи Теллер.
Ещё одним новым жанром в резюме Викандер стал фантастический триллер Алекса Гарленда «Из машины»
, где она сыграла Аву, женщину-робота с искусственным интеллектом, которая пытается пройти усовершенствованный тест Тьюринга. Фильм получил «Оскар» за визуальные эффекты и массу положительных отзывов. «Я по-прежнему чувствую себя новичком в этом деле, и все эти фильмы кажутся мне каким-то волшебным совпадением. Вы не представляете, сколько раз я щипала себя, чтобы убедиться, что все это мне не снится»
, - скромничает звезда во время разговоров с журналистами.
Другой заметной работой Викандер стала драма «Свет в океане
», где она сыграла с бойфрендом Майклом Фассбендером
. Алисии досталась драматическая роль женщины, которая пережила большое горе.
Совсем скоро российский зритель сможет увидеть Алисию Викандер в мелодраме «Тюльпанная лихорадка»
(в прокате с 24 августа), где она играет роль Софии - послушной избранницы зажиточного голландского торговца тюльпанами (Кристоф Вальц
), которая влюбляется в бедного художника (Дэйн ДеХаан
) и мечтает сбежать с ним. Прекрасная возможность увидеть томный взгляд Викандер в чепчике и декорациях XVII века, пока Голливуд окончательно не превратил её в звезду блокбастеров
.
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