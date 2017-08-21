Девушка из Швеции: как Алисия Викандер завоевала Голливуд?

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Новости театра Игорь Ясулович, Алёна Бабенко и Олег Долин прочитали стихи поэтов трёх эпох В Музее современного искусства «Гараж» прошёл поэтический вечер «Тектонические сдвиги».

Интервью Станислав Бондаренко: «В кино, как и в жизни, все может быть» Популярный актер рассказывает о новых работах

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История кино Советские документальные фильмы на школьную и студенческую тему Советские документальные фильмы на школьную и студенческую темы внушают своему зрителю оптимизм и веру в успех.