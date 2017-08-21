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Андрей Малахов рассказал об уходе с Первого канала

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21 августа 2017
Андрей Малахов покинул пост ведущего программы «Пусть говорят!» и переместился с Первого канала на Россию-1. Реальные причины этой рокировки не известны, но, по одной из версий, Малахов поссорился с продюсером «Пусть говорят!» из-за декретного отпуска. Как бы то ни было, но Андрей не держит зла на бывшее руководство. Это очевидно из его открытого прощального письма, которое ведущий опубликовал на подведомственном ему портале StarHit. Малахов перечислил всех, с кем ему довелось сотрудничать в Останкино, в том числе Елену Малышеву, Ивана Урганта, Максима Галкина и, конечно же, Константина Эрнста.

Андрей Малахов рассказал об уходе с Первого канала

«Моя родная 14-я студия! Со слезами на глазах смотрел недавно, как ее разбирают. Замечательное оформление, придуманное главным художником «Первого канала» Дмитрием Ликиным. Кто способен сделать лучше, наделить декорации такой же внутренней энергией?! Дима вообще очень разносторонний человек. Интерьеры московского кинотеатра «Пионер», набережная парка искусств «Музеон» – тоже его творения. А еще я благодарен Дмитрию за то, что он одним из первых заразил меня любовью к современному искусству, и это добавило в мою жизнь невероятный каскад эмоций»

«Леночка Малышева, ты была человеком, кто первый в волнении позвонил, отказываясь верить в происходящее. Но надо развиваться, ты как продюсер собственной программы понимаешь это лучше других. А если попутно я натолкнул тебя и на новую тему эфира под названием «Первые проявления мужского климакса» ;-) , тоже неплохо».

Андрей Малахов рассказал об уходе с Первого канала

«И уж если речь зашла о Максиме Галкине… Макс, все говорят, что я повторяю твою телевизионную судьбу. Скажу больше, в подростковом возрасте я, начинающий фанат Аллы Борисовны, также мечтал повторить и твою личную судьбу... ;-) И еще. Я не стал комментировать твое недавнее видео на фоне замка, потому что, если бы на первом месте в этой истории стояли деньги, мой трансфер, как ты догадываешься, случился бы еще девять лет назад».

«Дорогой Константин Львович! 45 лет – важный рубеж в жизни мужчины, 25 из них я отдал вам и «Первому каналу». Эти годы стали частью моего ДНК, и я помню каждую минуту, что вы мне посвятили. Огромное спасибо за все, что вы сделали, за опыт, который мне передали, за то удивительное путешествие по телевизионной дороге жизни, которое мы прошли вместе».
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Андрей Малахов рассказал об уходе с Первого канала фотографии
Андрей Малахов рассказал об уходе с Первого канала фотографии
Андрей Малахов рассказал об уходе с Первого канала фотографии
Андрей Малахов рассказал об уходе с Первого канала фотографии
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