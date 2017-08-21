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Блеск и нищета красных дорожек: Закрытие фестиваля «Короче»

21 августа
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21 августа 2017
20 августа завершился фестиваль короткометражного кино «Короче-2017», открывшийся 18 августа в Калининграде. Фильм «Ребра» Михаила Малинина получил приз за лучший сценарий, «Половинки» Байбулата Батуллина - приз жюри, а Алексей Шабаров - приз за лучшую режиссуру («Как я сбросил кожу»). Спецприз от «Яндекс. Такси» получила Дарья Власова с картиной «Молоко». Ну а триумфатором фестиваля опять стал Руслан Братов со своим «Лалай - Балалай», который уже взял главную награду на «Кинотавре».

Руслан Братов

По красной ковровой дорожке, не взирая на тучи, прошлись Екатерина Климова, Петр Федоров, Юлия Пересильд, Евгений Гришковец, Ольга Кабо, Юлия Хлынина под ручку с Егором Корешковым и многие другие.

Юлия Пересильд

Юлия Хлынина и Егор Корешков

Петр Федоров

Наталья Лесниковская

Валерий Тодоровский и Евгения Брик с дочерью Зоей

Екатерина Климова

Евгений Гришковец с женой
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Блеск и нищета красных дорожек: Екатерина Климова, Петр Федоров и Юлия Пересильд
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