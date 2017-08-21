Блеск и нищета красных дорожек: Закрытие фестиваля «Короче»

20 августа завершился фестиваль короткометражного кино «Короче-2017», открывшийся 18 августа в Калининграде
. Фильм «Ребра» Михаила Малинина
получил приз за лучший сценарий, «Половинки» Байбулата Батуллина
- приз жюри, а Алексей Шабаров - приз за лучшую режиссуру («Как я сбросил кожу»). Спецприз от «Яндекс. Такси» получила Дарья Власова с картиной «Молоко». Ну а триумфатором фестиваля опять стал Руслан Братов
со своим «Лалай - Балалай»
, который уже взял главную награду на «Кинотавре».
По красной ковровой дорожке, не взирая на тучи, прошлись Екатерина Климова
, Петр Федоров
, Юлия Пересильд
, Евгений Гришковец
, Ольга Кабо
, Юлия Хлынина
под ручку с Егором Корешковым
и многие другие.
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