Кириллу Серебренникову грозит до десяти лет лишения свободы

Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников
задержан по подозрению в мошенничестве. Режиссеру вменяют хищение не менее 68 миллионов российских рублей. Следствие собирается предъявить Серебренникову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 Уголовного кодекса России). Об этом сообщается на сайте СК
.
Согласно УК РФ худруку «Гоголь-центра» грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей или более. Средства были выделены из бюджета в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Весной текущего года сотрудники СК проводили обыски дома у Серебренникова и в «Гоголь-центре».
Режиссер проходил по делу в статусе свидетеля.
обсуждение >>