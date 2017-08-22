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Кириллу Серебренникову грозит до десяти лет лишения свободы

22 августа
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22 августа 2017
Художественный руководитель «Гоголь-центра» Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве. Режиссеру вменяют хищение не менее 68 миллионов российских рублей. Следствие собирается предъявить Серебренникову обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статья 159 Уголовного кодекса России). Об этом сообщается на сайте СК.

Кириллу Серебренникову грозит до десяти лет лишения свободы

Согласно УК РФ худруку «Гоголь-центра» грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом в миллион рублей или более. Средства были выделены из бюджета в 2011-2014 годах на реализацию проекта «Платформа». Весной текущего года сотрудники СК проводили обыски дома у Серебренникова и в «Гоголь-центре». Режиссер проходил по делу в статусе свидетеля.
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Кириллу Серебренникову грозит до десяти лет лишения свободы фотографии
Кириллу Серебренникову грозит до десяти лет лишения свободы фотографии
Кириллу Серебренникову грозит до десяти лет лишения свободы фотографии
Кириллу Серебренникову грозит до десяти лет лишения свободы фотографии
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