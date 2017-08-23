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Суд отправил Кирилла Серебренникова под домашний арест

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23 августа 2017
23 августа в Басманном суде Москвы прошло заседание по делу Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 68 миллионов рублей, выделенных государством на развитие проекта «Платформа».

Суд отправил Кирилла Серебренникова под домашний арест

Еще до заседания, которое было назначено на 12 часов, около здания суда собралось не менее сотни человек. Среди тех, кто пришел поддержать Серебренникова, были замечены Леонид Парфёнов, писательница Людмила Улицкая и режиссер Борис Хлебников.

Суд отправил Кирилла Серебренникова под домашний арест

Леонид Парфёнов: «Я пришёл ради Кирилла, ради себя и потому что дома не сидится из-за этого всего».

Борис Хлебников: «Был первый виток этого процесса, где сумма менялась каждый день, и потерялся спектакль, который видели тысячи человек. Это прямое свидетельство того, что никаких доказательств для этого дела нет, кроме политической составляющей. Впервые власть выставила себя в таком глупом свете, сделав это расследование абсолютным посмешищем самих себя. А то, что происходит сейчас, и почему нужен этот второй виток — пока не понимает никто. Мы здесь стоим довольно глупо, не понимая, что делать, но стоять здесь довольно важно, просто надо».

Алексей Учитель, Татьяна Друбич и Юлия Пересильд, которая еще вчера лежала с ожогами в больнице, пришли в суд в качестве поручителей. На заседании суда выяснилось, что за Кирилла Серебренникова также поручились Филипп Киркоров, Андрей Малахов, Федор Бондарчук, Данила Козловский, Александр Калягин, Авдотья Смирнова, Игорь Верник, Валерий Гаркалин, Чулпан Хаматова, Семен Слепаков, Сергей Светлаков, Иван Ургант, Константин Хабенский.

Суд отправил Кирилла Серебренникова под домашний арест

Суд рассматривал прошение Следственного комитета отправить режиссера под домашний арест. По словам следствия, вина режиссера подтверждается показаниями бывшего директора «Седьмой студии» Юрия Итина и бухгалтера Нины Масляевой, которые на данный момент находятся под арестом. А наличие у режиссера вида на жительство в Латвии и недвижимости за границей, по мнению следствия, является дополнительным аргументом в пользу домашнего ареста.

В ответ на обвинения Серебренников заявил, что они «невероятные». Режиссер напомнил суду, что не пытался скрыться от следствия и не намерен делать этого в будущем. На данный момент для Серебренникова в приоритете съемки фильма «Лето» про Виктора Цоя и работа в театре:

«Я бы хотел другое. Я бы хотел, чтобы меня отпустили, потому что обвинения, которые мне предъявили, мне кажутся невероятными и невозможными. Я в данный момент нахожусь в процессе кинопроизводства, я снимаю фильм. У меня на выпуске спектакль в Гоголь-Центре.
С мая месяца я приезжал по первому звонку следователя, на любой вопрос. Я сотрудничал со следствием, я отвечал на все вопросы и говорил правду, которая заключается в том, что проект «Платформа», конечно, был, все люди работали на нем самоотверженно и честно, я им горжусь.
Моя работа художественного руководителя, заключающаяся в постановке спектаклей, была выполнена. Мы потратили деньги, но мы тратили их на постановки, на спектакль.
Мы для страны, для Родины сделали большой и яркий проект, который известен во всем мире, который стал стартовой площадкой для многих молодых художников.
Я прошу меня отпустить, я кино снимаю» - заявил режиссер.

Адвокат режиссера предложил суду освободить Серебренникова под залог в 68 миллионов рублей - сумма, равная той, в хищении которой обвиняют режиссера. Таких денег у режиссера нет, но адвокат выразил нескромную уверенность в том, что эту сумму можно быстро собрать с помощью тех людей, которые пришли поддержать режиссера и не переставая скандировали имя Серебренникова у зала суда.

Поручитель Ирина Прохорова выразила готовность заплатить залог в любом размере:
«Мы знакомы с Кириллом Серебренниковым более 15 лет. С тех пор общаемся и дружим. Серебренников, с моей точки зрения, выдающийся режиссер и он является гордостью нашей страны. Он вывел нас в передовые театральные державы. Его смысл жизни это творчество. Я сама многократно была на его спектаклях. Я абсолютно ручаюсь за него. Я бы очень просила справедливо разобраться в этой ситуации. Я готова внести залог, чтобы человек не сидел в СИЗО, и не было впечатления, что возвращаются времена, когда талантливый человек вместо того, чтобы творить, погибает».

Одновременно с заседанием Басманного суда в Москве прошла пресс-конференция фильма «Гоголь. Начало», на которой Любимый Актер Портала Кино-Театр.Ру Александр Петров и продюсер Александр Цекало не смогли не прокомментировать суд над Серебренниковым.

Александр Петров

Александр Петров: «Конечно, нельзя не замечать того, что происходит сейчас в здании Басманного суда. Я думаю, что не надо унывать, всё будет хорошо, и справедливость восторжествует. Совсем недавно я был на съёмках фильма «Лето» - я приезжал туда к своей девушке Ирине Старшенбаум. Вчера разговаривал с Ириной, мы поняли, что невозможно этого не замечать. Когда я приехал на съёмки, я увидел чудесную, талантливую, честную, настоящую команду суперпрофессионалов. Часть этой команды работала над «Гоголем».
Я с курсом Серебренникова знаком очень. Давно мы параллельно учились. Наши курсы были самыми сильными. Серебренников воспитывает только порядочных, честных, настоящих, человечных, с большим сердцем людей. Очень сложно поверить в то, что происходит».

Александр Цекало: «Я считаю, что в стране, которая находится в очень хороших отношениях со всем миром, где экономика на подъёме, льются инвестиции с запада, побеждена коррупция, не воруют депутаты, у генералов не находят 100 миллионов евро…. Чем ещё заниматься? Театрами. Поэтому, я считаю, что это очень хорошая инициатива, дальше пойдут телеканалы, певцы, певицы. Если все хорошо в стране, то надо браться за культуру. Вот они и взялись».

По решению суда ходатайство следователей было удовлетворено - Кирилл Серебренников заключен под домашний арест до 19 октября. Во время заключения режиссеру будет разрешено посещать театр только с разрешения следователя.
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