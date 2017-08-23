Наталья Еприкян: «Юмор может быть либо хорошим, либо плохим»

В пятницу 25 августа на канале ТНТ состоится премьера скетчкома «Love is» - нового юмористического шоу про любовь от создателей «Comedy Woman». Пять разных историй о женщинах, пытающихся найти свое счастье, объединяет ведущая передачи о любви Наталья Андреевна. У которой, к слову, тоже «всё сложно» с оператором передачи.
Кино-Театр.ру поговорил с соавтором и актрисой Натальей Еприкян о самых раздражающих стереотипах о женщинах, проблеме одиночества и разнице между мужским и женским юмором.
На нашем телевидении и в кино очень много проектов, рассчитанных на женскую аудиторию, но ничтожная часть этих проектов создается непосредственно женщинами. Ну, и кстати, не только в России такая ситуация. С чем, по-вашему, это связано? С недоверием к женщинам как к авторам?
Я думаю, что здесь нужно конкретизировать и говорить не обо всех проектах для женщин, а, например, только о юмористических. Мне сложно сказать, с чем связана ситуация, о которой вы говорите. Но, думаю, чтобы хорошо, качественно и многогранно шутить о женщинах, нужно иметь широкий взгляд на некоторые вещи, в частности, мужской взгляд. У шоу Comedy Woman большая мужская зрительская аудитория. И если бы среди авторов были исключительно женщины, проект не был бы таким разноплановым и богатым на образы. Вот и все объяснение. И никакого недоверия нет.
В Голливуде в последнее время часто поднимается тема дискриминации по признаку эйджизма - актрисы признаются, что с возрастом им достается меньше ролей. Ощущаете ли вы что-то подобное или это не распространяется на российское телевидение?
Я пока не сталкивалась с подобной дискриминацией по возрастному признаку. Возможно, на российском телевидении и есть такая проблема. Впрочем, сейчас пластическая медицина шагнула так далеко вперед, что очень сложно бывает определить истинный возраст той или иной актрисы. Многие даже в 60 выглядят идеально.
В одном из своих малочисленных интервью вы сказали, что поймете, если зритель пресытится «Comedy Woman». Можно ли считать, что появление скетчкома «Love is» - это новая инкарнация «Comedy Woman», смена формата?
Нет, так сказать нельзя. Тем более что следом за «Love Is» на ТНТ выйдет новый сезон «Comedy Woman». «Love Is» - это другой масштаб и другой подход. Да и жанры у этих проектов разные. «Comedy Woman» – эстрадное шоу, а «Love Is» - это скетчком, по картинке и настроению больше похожий на кино. Проект, который с новой стороны раскрывает участниц «Comedy Woman». Сказать, что «Love Is» – реинкарнация «Comedy Woman» примерно то же самое, как сравнить старшего и младшего ребенка. Каждый уникален и любим.
Сюжеты скетчкома «Love is» основаны на нескольких шаблонных, но действительно коррелирующих с реальностью типах отношений. Как создавались образы? Как возникла идея проекта и кто его автор?
Идея проекта возникла очень давно. У меня, у Славы Дусмухаметова
, генерального продюсера телеканала ТНТ. Шесть лет мы вынашивали эту идею и делали огранку. Мы долго искали особенный формат съемки, подачи «материала». Но потом появилась команда Заура Болотаева
и помогла нам творчески решить эту задачу. Они предложили построить огромный город, где и будут разворачиваться сюжетные линии. Я была поражена такому серьезному подходу. Это непередаваемые ощущения, когда идеи и фантазии на уровне разговоров воплощаются в реальность! Все образы мы взяли из жизни. По законам жанра мы их утрировали, но образы узнаваемы.
СМИ и телевидение активно пытается убедить современных женщин и мужчин, что жизнь без отношений, без секса - неполноценная. Что это огромная проблема, которую немедленно, сломя голову, нужно решать любыми способами. Вам не кажется, что этот посыл деструктивен? Вроде бы, не существует проектов, которые бы прорабатывали тему одиночества, как осознанного выбора. Как вы относитесь к «проблеме» одиночества и считаете ли это проблемой вообще? Нужно ли, на ваш взгляд, эту тему поднимать?
Мы неоднократно поднимали тему одиночества в наших шоу и, конечно, относимся к ней с юмором. Потому что именно так и только так можно изменить свое отношение к проблеме. И посыл, что проблему одиночества нужно решать любыми способами - смешон. Одна сюжетная линия в шоу «Love Is» посвящена охоте на олигарха. Это тоже способ уйти от одиночества, удачно выйдя замуж. И позиция «на войне все средства хороши» оборачивается в итоге для нашей героини плачевными последствиями. Я думаю, что любое зацикливание на проблеме лишь усугубляет эту проблему. Избавьтесь от комплексов, и никто не будет их в вас замечать.
Есть ли какие-то устоявшиеся стереотипы о женщинах, которые вас раздражают, и которые вам хотелось бы разрушить?
Например, что женщины – слабый пол. Блондинки – тупые. И что женщины не умеют шутить.
Разделяете ли вы юмор на «женский» и «мужской»? И если да - то в чем, на ваш взгляд, разница?
Я думаю, что юмор может быть либо хорошим, либо плохим. И он не может делиться по гендерному признаку. Разница только в темах мужских и женских.
Есть ли у вас формула идеальной шутки? И можете ли дать определение слову юмор? Можете ли отметить кого-то из коллег, как российских, так и зарубежных, кто вам близок по духу?
Я, наверное, в данном вопросе отмечу не коллег, а классиков. Перечитываю Довлатова. Так смешно и так емко. Такая короткая форма. Очень круто и, наверное, недостижимо.
Ваше техническое образование хоть как-то пригодилось вам в работе на телевидении?
Конечно, пригодилось. В сценарной работе важен системный подход.
Смотрите ли вы американский стенд-ап? Можете назвать свои любимые скетчи?
В последнее время нет. Но из того, что видела, до сих пор самый любимый - Эдди Мёрфи
с монологом о мужчинах и женщинах.
Могли бы вы рассказать о ваших будущих проектах? Над чем планируете работать в ближайшее время?
Это по-прежнему «Comedy Woman», «Love is», естественно. А чуть позже, возможно, сяду за сценарий фильма.
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