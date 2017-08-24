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Виктория Исакова сходила на вечеринку для взрослых

24 августа
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24 августа 2017
22 августа в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера киноальманаха «Про Любовь. Только для взрослых». Картину зрителям представили Анна Меликян (выступившая в качестве продюсера фильма), режиссеры Нигина Сайфуллаева, Евгений Шелякин, Резо Гигинеишвили, Наталья Меркулова и Алексей Чупов, а также актеры Равшана Куркова, Александр Паль, Владимир Яглыч, Лукерья Ильяшенко, Алиса Хазанова и Виктория Исакова.

Алиса Хазанова и Анна Меликян

Виктория Исакова

Равшана Куркова

Резо Гигинеишвили

Среди гостей мероприятия были Юрий Колокольников, Юлия Снигирь, Марюс Вайсберг и Наталья Бардо, Светлана Бондарчук и многие другие.

Юлия Снигирь

Максим Матвеев

Наталья Бардо

Сергей Соловьев

«Про любовь. Только для взрослых» в прокате с 1 сентября.
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Виктория Исакова сходила на вечеринку для взрослых фотографии
Виктория Исакова сходила на вечеринку для взрослых фотографии
Виктория Исакова сходила на вечеринку для взрослых фотографии
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