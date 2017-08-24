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Олег Меньшиков воспитывает Гоголя

24 августа
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24 августа 2017
23 августа в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера детективного триллера «Гоголь. Начало», в котором Олег Меньшиков сыграл следователя Якова Гуро, расследующего таинственные убийства девушек с помощью начинающего писателя Николая Васильевича Гоголя. Роль классика исполнил Любимый Актер Портала Кино-Театр.Ру Александр Петров.

Александр Петров и Олег Меньшиков

Александр Петров

Олег Меньшиков с супругой

Премьеру посетили сыгравшие в фильме Евгений Стычкин, Таисия Вилкова, Артем Ткаченко, а так же Светлана Камынина, Марина Александрова, Ирина Апексимова и другие.

Ольга Сутулова и Евгений Стычкин

Таисия Вилкова

Светлана Камынина

Юлия Хлынина и Егор Корешков

Марина Александрова

Ирина Апексимова с дочерью

Продюсер Александр Цекало продолжает экспериментировать с форматами. На этот раз - это кино-сериал с прокатом в кинотеатрах. Планируется выход четырех фильмов о Гоголе, попавшем в мир собственных будущих произведений. Первая часть выходит на экраны 31 августа. Остальные «серии» появятся на экранах с интервалом чуть больше месяца.
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