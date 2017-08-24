Михалков, Кобзон и Учитель прокомментировали арест Серебренникова

Вчера, 23 августа, состоялось первое слушание по делу Серебренникова
, которого СК обвиняет в хищении 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета на развитие проекта «Платформа». По итогам заседания суд отправил режиссера под домашний арест до 19 октября. Серебренников имеет право посещать театр, но только с разрешения следователя.
Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал арест режиссера, назвав случившееся «очень печальной историей»: «Я знаю, что это дело не заказное. У меня есть источник»
, — заявил глава Минкульта. «Мы со своей стороны можем сделать только одно — усилить контроль за приемкой документов по грантам, которые министерство культуры выдает».
Мединский выразил уверенность, что решение суда будет непредвзятым: «Я не следователь, это очень неприятная ситуация, такие вещи бывают во всем мире. Я уверен, что следствие и суд вынесут решение непредвзятое».
Также после заседания коллегии министерства культуры России высказались по теме Никита Михалков
, Иосиф Кобзон
и Алексей Учитель
. Никита Сергеевич решил воздержаться от оправданий и обвинений, просто заявив, что вор должен быть наказан.
«Вообще эта истерика, которая есть, она такая…кукольная вся. Кто-то украл, значит, он должен быть наказан. Не Серебренников, значит будет наказан тот, кто украл. Вот и всё, тут вопрос простой. А не в том, что «какой кошмар, его наказывают за то, что он показывает в Большом Театре гениталии Нуреева». Ну не об этом же речь идет. Мне хочется понять правду и быть убежденным в том, что справедливость восторжествовала. Мне больше ничего не хочется».
Иосиф Кобзон уверен, что мы не знаем всей правды.
«Печально, что такой известный мастер, как Кирилл подозревается в нарушении закона. Я огорчен, так же как и многие мои коллеги, тем, что нам не хотят сказать правду»
.
И только неустанно преследуемый трудолюбивым депутатом Натальей Поклонской Алексей Учитель выразил безусловную поддержку Серебренникова.
«Я убежден, что никакого присвоения, а уж тем более организации со стороны Кирилла каких-то денежных операции быть не может. Потому что он человек, настолько увлеченный своим делом, что ни копейки не пустит в сторону, а все отдаст тому, чем он занимается в настоящий момент. Ставит ли он спектакль или снимает фильм».
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