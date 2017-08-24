Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Михалков, Кобзон и Учитель прокомментировали арест Серебренникова

24 августа
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
24 августа 2017
Вчера, 23 августа, состоялось первое слушание по делу Серебренникова, которого СК обвиняет в хищении 68 миллионов рублей, выделенных из бюджета на развитие проекта «Платформа». По итогам заседания суд отправил режиссера под домашний арест до 19 октября. Серебренников имеет право посещать театр, но только с разрешения следователя.

Михалков, Кобзон и Учитель прокомментировали арест Серебренникова

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал арест режиссера, назвав случившееся «очень печальной историей»: «Я знаю, что это дело не заказное. У меня есть источник», — заявил глава Минкульта. «Мы со своей стороны можем сделать только одно — усилить контроль за приемкой документов по грантам, которые министерство культуры выдает».

Михалков, Кобзон и Учитель прокомментировали арест Серебренникова

Мединский выразил уверенность, что решение суда будет непредвзятым: «Я не следователь, это очень неприятная ситуация, такие вещи бывают во всем мире. Я уверен, что следствие и суд вынесут решение непредвзятое».

Также после заседания коллегии министерства культуры России высказались по теме Никита Михалков, Иосиф Кобзон и Алексей Учитель. Никита Сергеевич решил воздержаться от оправданий и обвинений, просто заявив, что вор должен быть наказан.

Михалков, Кобзон и Учитель прокомментировали арест Серебренникова

«Вообще эта истерика, которая есть, она такая…кукольная вся. Кто-то украл, значит, он должен быть наказан. Не Серебренников, значит будет наказан тот, кто украл. Вот и всё, тут вопрос простой. А не в том, что «какой кошмар, его наказывают за то, что он показывает в Большом Театре гениталии Нуреева». Ну не об этом же речь идет. Мне хочется понять правду и быть убежденным в том, что справедливость восторжествовала. Мне больше ничего не хочется».

Иосиф Кобзон уверен, что мы не знаем всей правды.

Михалков, Кобзон и Учитель прокомментировали арест Серебренникова

«Печально, что такой известный мастер, как Кирилл подозревается в нарушении закона. Я огорчен, так же как и многие мои коллеги, тем, что нам не хотят сказать правду».

И только неустанно преследуемый трудолюбивым депутатом Натальей Поклонской Алексей Учитель выразил безусловную поддержку Серебренникова.

Михалков, Кобзон и Учитель прокомментировали арест Серебренникова

«Я убежден, что никакого присвоения, а уж тем более организации со стороны Кирилла каких-то денежных операции быть не может. Потому что он человек, настолько увлеченный своим делом, что ни копейки не пустит в сторону, а все отдаст тому, чем он занимается в настоящий момент. Ставит ли он спектакль или снимает фильм».
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
Суд отправил Кирилла Серебренникова под домашний арест
Поиск по меткам
деньгисуд
персоны
Иосиф КобзонНикита МихалковКирилл СеребренниковАлексей Учитель

фотографии >>
Михалков, Кобзон и Учитель прокомментировали арест Серебренникова фотографии
Михалков, Кобзон и Учитель прокомментировали арест Серебренникова фотографии
Михалков, Кобзон и Учитель прокомментировали арест Серебренникова фотографии
Михалков, Кобзон и Учитель прокомментировали арест Серебренникова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
№ 9
Майрик (Москва)   1.09.2017 - 22:52
... ... Точно. И страшно. За себя, за детей. Потому, что поговорка :"Был бы человек, а статья найдётся", актуальна как никогда. читать далее>>
№ 8
Алексей Р. (Москва)   29.08.2017 - 15:47
... "Мы идём к вам", или "На то и щука в море, чтобы карась не дремал". читать далее>>
№ 7
ямс   26.08.2017 - 23:09
... И прикарманивать. читать далее>>
№ 6
Maryann (Спб)   26.08.2017 - 11:55
Скорее всего переводятся стрелки. Понятно что деньги могли быть украдены, но кем?) Элегантно убивают двух зайцев. С одной стороны надо прикрыть тыл тому кто действительно украл. С другой, возможно таким... читать далее>>
№ 5
Алексей Р. (Москва)   25.08.2017 - 14:00
... Будет лично собственной персоной стоять рядом и пересчитывать гранты. читать далее>>
Всего сообщений: 9
Прочитать остальные сообщения и оставить своё вы можете здесь >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Николай Годовиков
23 ноября ушёл из жизни актёр Николай Годовиков.
Дмитрий Хворостовский
22 ноября ушёл из жизни Дмитрий Хворостовский.
Клаудио Баес
19 ноября ушёл из жизни мексиканский актёр Клаудио Баес.

День рождения >>

Юрий Архангельский
Александр Грунда
Александр Казаков
Иван Латышев
Нонна Мордюкова
Николай Новлянский
Александр Стекольников
Александр Тютин
Олег Харитонов
Риа Де Симоне
Кэти Кэссиди
Джон Ларрокетт
Дагрей Скотт
Розанна Скьяффино
Гаспар Ульель
Кристина Эпплгейт
все родившиеся 25 ноября >>

Афиша кино >>

Мой лучший друг
драма
Россия, 2017
Коматозники
драма, мистика, научная фантастика, триллер
США, 2017
Снеговик
детектив, криминальный фильм, триллер, экранизация
Великобритания, 2017
Тайна Коко
комедия, приключения, семейное кино
США, 2017
Частное пионерское-3. Привет, взрослая жизнь!
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2017
Детки напрокат
комедия, семейное кино
Россия, 2017
Здравствуй, папа, Новый год! 2
комедия
США, 2017
Мистер Феличита
комедия
Италия, 2017
Обет молчания
боевик
Болгария, 2017
От осины не родятся апельсины
комедия, мелодрама
Россия, 2016
Прощай, Кристофер Робин
биография, исторический фильм, семейное кино
Великобритания, 2017
Скиф
боевик, исторический фильм
Россия, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью