Дженнифер Энистон устала от слухов о своей беременности

Дженнифер Энистон
прошлым летом написала открытое письмо на Huffington Post, заявив, что сыта по горло спекуляциями прессы касательно ее предполагаемой беременности и постоянным вниманием к своей личной жизни
. Год прошел, а воз и ныне там. Желтая пресса не хочет успокаиваться, пытаясь разглядеть в языке жестов Дженнифер доказательства того, что она «глубоко несчастна» в браке с Джастином Теру
, «хочет ребенка» и так далее.
Актриса дала интервью журналу Glamour
, в котором рассказала, что ее возмущает отношение общества к старению и постоянные спекуляции прессы на тему ее предполагаемой беременности.
На вопрос журналиста, какое бы слово или фразу Дженнифер навсегда запретила использовать таблоидам, актриса ответила, что «их много, невозможно выбрать».
«Если речь идет непосредственно обо мне? Много чего, не могу выбрать. Ну я бы сказала, что фотография, на которой я стою, положив руку на живот, подписанная «Наконец-то беременна!»
.
«Они же просто берут твою фотографию и придумывают историю…Это же вообще не их ума дела. Деторождение, как мы знаем - личное дело пары или человека, который собирается через это пройти»
.
«Мои взгляды на то, что такое счастливая и наполненная смыслом жизнь, могут отличаться от взглядов других людей…Ни у кого нет права осуждать чужой выбор. Никто толком не знает, что происходит за закрытой дверью твоего дома, дома тех людей, у которых есть дети или нет детей. Это очень чувствительная тема. Для меня, по крайней мере»
.
На вопрос о проблеме эйджизма в Голливуде и повседневной жизни, Энистон ответила, что после 50 жизнь только набирает обороты.
«Я думаю, мы должны изменить свои взгляды. Не думаю, что жизнь заканчивается после 50 - более того, она становится все более волнительной. По какой-то причине, мы не отдаем дань уважения старению. Это что-то, что мы воспринимаем строго негативно. А ведь это происходит с каждым человеком на планете. Я не понимаю, почему это не празднуют, почему есть какой-то срок годности тебя как личности, достойной того, чтобы на тебя смотрели и говорили о тебе. Никакой разумной причины я здесь не вижу… Посмотрите на Хелен Миррен - рок-звезда, роскошная, богиня. Мерил Стрип - то же самое. Им все еще есть что рассказать и показать. Если тебе уже не 22 и даже не 32 - не значит, что в тебе больше не осталось ничего актуального и интересного».
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