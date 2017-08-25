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Джеймс Кэмерон раскритиковал «Чудо-женщину»

25 августа
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25 августа 2017
Режиссер «Титаника» и «Аватара» Джеймс Кэмерон в интервью The Guardian раскритиковал фильм «Чудо-женщина». Который стал в Голливуде самопровозглашенным символом феминизма на том лишь основании, что кассовую историю про красивую принцессу амазонок в мини сняла женщина - режиссер фильма «Монстр» Пэтти Дженкинс. Кэмерон уверен, что присвоенный «Чудо-женщине» феминизм - досадная ошибка.

Джеймс Кэмерон раскритиковал «Чудо-женщину»

«Все эти самовосхваления, которыми занимался Голливуд после выхода «Чудо-женщины», настолько ошибочны. Она же объектизированная икона, и это все еще мужской Голливуд занимается старым-добрым делом. Я не говорю, что мне не нравится фильм, но как по мне, это шаг назад. Сара Коннор (героиня фильмов о Терминаторе - прим. ред.) не была иконой красоты. Она была сильной, у нее были проблемы, она была ужасной матерью и она заслужила уважение зрителей силой своего характера. И для меня преимущества персонажей, подобных Саре, очевидны. Ну сами посудите, половина зрителей - женщины».

Джеймс Кэмерон раскритиковал «Чудо-женщину»

Пэтти Дженкинс не стала тянуть с ответом и опубликовала в своем Твиттере адвокатскую речь:

«Неспособность Джеймса Кэмерона понять, что собой представляет «Чудо-женщина», какие идеи она отстаивает - для женщин всего мира не является сюрпризом, ведь несмотря на то, что он прекрасный режиссёр, он не женщина…Если женщинам непременно надо быть жесткими и грубыми, чтобы быть сильными, и мы не можем быть разносторонними и восхвалять икону на том лишь основании, что она привлекательная, то мы не очень далеко продвинулись, не правда ли?».
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Джеймс Кэмерон раскритиковал «Чудо-женщину» фотографии
Джеймс Кэмерон раскритиковал «Чудо-женщину» фотографии
Джеймс Кэмерон раскритиковал «Чудо-женщину» фотографии
Джеймс Кэмерон раскритиковал «Чудо-женщину» фотографии
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