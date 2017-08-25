ревью

Главная тема Искусство требует жертв: 10 фильмов, в которых преступления провоцирует живопись «Обнаженная Маха», Венера, «Ночной дозор» и другие произведения искусства, за которыми охотились в кино

Лайфстайл Джеймс Кэмерон раскритиковал «Чудо-женщину» Режиссер не видит в фильме ничего феминистского

Новости кино Крис Хемсворт и Джефф Бриджес встретятся в заброшенном отеле Актёры сыграют в новой картине Дрю Годдарда «Суровые времена в Эль-Рояль».

История кино Советские фильмы эпохи сталинизма (1931-1953) на школьную тему Для фильмов школьной тематики этого периода характерно создание идеальной реальности.

Новости кино «Киношок» сконцентрируется на фильмах из регионов России Объявлена программа XXVI Открытого кинофестиваля, который пройдёт в Анапе с 3 по 9 сентября.

Рецензии на фильмы «Малыш на драйве»: Эдгар Райт открывает Америку Лучшая комедия лета

Главная тема Очень печальная ситуация: Михалкова перестали слышать в Фонде кино Режиссер демонстративно покинул попечительский совет государственной организации

Дозорные «Игра престолов» на большом экране Разыгрываем билеты на финал седьмого сезона!