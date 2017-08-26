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Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо до сих пор общаются фразами из «Титаника»

26 августа
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26 августа 2017
Кейт Уинслет дала интервью журналу Glamour, в котором рассказала о своей близкой дружбе с Леонардо ДиКаприо:

Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо до сих пор общаются фразами из «Титаника»

«Вам бы не захотелось знать, о чем был наш последний разговор, это было дико смешно. Мы в итоге скатились до обсуждения типа «Представь себе, если бы мир узнал все эти глупости, которые мы говорим?» Не собираюсь уточнять, о чем именно мы там разговаривали, но да, мы очень-очень близки и иногда мы даже общаемся странными диалогами из «Титаника» друг с другом, потому что только нас это может действительно повеселить».

Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо до сих пор общаются фразами из «Титаника»

Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо до сих пор общаются фразами из «Титаника»

Во время интервью на шоу Today Кейт шутила о том, как они с Лео изменились со времен «Титаника»:

«Думаю, что могу сказать за нас обоих: у нас появилось больше морщин. Не правда ли, дорогой? Не могу сказать, что ты стал выше, потому что ты всегда был высоким. Но теперь он мужчина, посмотрите на него - он стал больше. Физически ты не так-то уж и изменился, просто перестал быть щуплым».

Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо до сих пор общаются фразами из «Титаника»
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Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо до сих пор общаются фразами из «Титаника» фотографии
Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо до сих пор общаются фразами из «Титаника» фотографии
Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо до сих пор общаются фразами из «Титаника» фотографии
Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо до сих пор общаются фразами из «Титаника» фотографии
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