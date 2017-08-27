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Звездный путь: как выглядят и чем занимаются дети Умы Турман, Пирса Броснана и Евгении Брик

27 августа
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27 августа 2017
Подрастающее поколение актерских династий ведет активный светско-творческий образ жизни и бронирует места на алее славы. Без Лили-Роуз Депп не обходится ни одно мероприятие Chanel, Румер Уиллис поет и публично празднует победу над алкогольной зависимостью, сын ушедшего на пенсию Дэниэла Дей-Льюиса и Изабель Аджани снимается в рекламе Dolce&Gabbana и, конечно же, тоже поёт. А дочь Валерия Тодоровского стала героиней одного из самых странных американских сериалов. Кино-театр.ру уже писал о том, как выглядят и чем занимаются отпрыски Ренаты Литвиновой, Миллы Йовович, Джуда Лоу и Арнольда Шварценеггера. Теперь посмотрим на детей Уилла Смита, Пирса Броснана, Максима Виторгана и Умы Турман.

Зоя Тодоровская

Зоя Тодоровская и Евгения Брик

8-летняя дочь Евгении Брик и Валерия Тодоровского Зоя родилась в Лос-Анджелесе. Когда всеядный Netflix искал для своего нового сериала «ОА» девочку-билингву, агент Евгении Брик предложил актрисе отправить дочь на кастинг. Так Зоя дебютировала в одном из самых странных (в хорошем смысле этого слова) релизов этого года, где ей пришлось сыграть ослепшую дочь русского олигарха, которая закалялась посиделками в проруби.

Зоя Тодоровская

Зоя Тодоровская

Джейден Смит

Джейден Смит

Сын Уилла Смита и Джады Пинкетт Смит Джейден пошел по стопам отца во все стороны - он снимается не только в кино, но и в клипах к своим песням. Прорывом на экран для Джейдена стала роль в фильме «В погоне за счастьем», где он снялся вместе с отцом. Потом были «Каратэ-пацан», «День, когда Земля остановилась», провальный «После нашей эры» и роль гея-граффитчика в сериале «Отжиг». У Джейдена есть сестра Уиллоу, из которой родители пытались сделать поп-звезду. На один навязчивый сингл хватило, но на этом пока что всё.

Уиллоу и Джейден Смит

Джейден и Уиллоу Смит

Дилан Броснан

Звездный путь: как выглядят и чем занимаются дети Умы Турман, Пирса Броснана и Евгении Брик

У Пирса Броснана пятеро детей. Но СМИ обращают пристальное внимание пока что только на 18-летнего Дилана. Парень покорил креативного директора Saint Laurent Эди Слимана: увидев Дилана на пляже в Малибу, Эди Слиман, не задумываясь, позвал юношу участвовать в показе и рекламной кампании дома. Но Дилан предсказуемо продвигается в сторону Голливуда: прошлым летом он сначала был интерном у сенатора Эда Марки в Вашингтоне, а потом подал документы на факультет кино в одном из колледжей Лос-Анджелеса.

Дилан Броснан

Дилан Броснан

Румер Уиллис

Румер Уиллис и Деми Мур

Дочь самого «крепкого орешка» Голливуда Брюса Уиллиса Румер Уиллис - снимается с малых лет. Еще в далеком 1995 году Румер снялась вместе со своей мамой Деми Мур в фильме «Сейчас и тогда», ей было всего семь лет, но уже тогда Румер прониклась атмосферой съемочной площадки и решила связать свою жизнь с актерской карьерой. В 2000 году Румер снялась с Брюсом Уиллисом в комедийном боевике «Девять ярдов», а через пять лет составила отцу компанию в фильме «Заложник». В прошлом году Румер появилась в сериале «Империя», и тут выяснилось, что она еще и поет. Притом не сильно хуже Эми Уайнхаус.



У Румер есть сестры Талула и Скаут, но они не спешат связывать свою жизнь с шоу-бизнесом.

Румер Уиллис

Румер Уиллис

Майя Турман-Хоук

Звездный путь: как выглядят и чем занимаются дети Умы Турман, Пирса Броснана и Евгении Брик

Cтаршая дочь Умы Турман и Итана Хоука. В свои 18 лет девушка стала представителем весенней коллекции бренда All Saints. На данный момент это самое громкое и единственное достижение Майи Турман-Хоук.

Майя Турман-Хоук

Майя Турман-Хоук

Маргарет Куэлли

Энди МакДауэлл с Маргарет Куэлли

Дочь Энди МакДауэлл Маргарет Куэлли в свои 22 года уже активно снимается. Ее можно увидеть в странной рекламе Kenzo, сериале «Оставленные» и в буквально только что вышедшей «Тетради смерти». У Маргарет есть старшая сестра Рейни Куэлли, которая выпустила несколько синглов и снялась в сериале «Безумцы».

Маргарет Куэлли

Полина Виторган

Полина Виторган

Внучка Эммануила Виторгана, падчерица Ксении Собчак, 21-летняя Полина Виторган учится в ГИТИСе, работает в театре и снимается в кино. Одна из последних работ Полины - роль в сериале «Вы все меня бесите».

Полина Виторган

Рэй Николсон

Джек Николсон с сыном Реем

Младший сын Джека Николсона. Отец с сыном очень похожи внешне, но вот в профессиональном плане сходств мало. В 2006 году Рэй попробовал себя в роли актёра в фильме «Скамейка запасных» Денниса Дугана. Этот фильм стал единственным в фильмографии Николсона-младшего. Однако Рэй не покинул шоу-бизнес и стал помощником режиссера в Голливуде.
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фильмы
БезумцыВ погоне за счастьемВы все меня беситеДевять ярдовДень, когда Земля замерлаЗаложникКаратэ-пацанОставленныеПосле нашей эрыСейчас и тогдаСкамейка запасных

фотографии >>
Ума Турман с дочерью Майей
Уиллоу Смит и Джейден Смит
Рейни Куэлли, Энди МакДауэлл и Маргарет Куэлли
Евгения Брик с дочерью
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