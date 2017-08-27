Звездный путь: как выглядят и чем занимаются дети Умы Турман, Пирса Броснана и Евгении Брик

8-летняя дочь Евгении Брик и Валерия Тодоровского Зоя родилась в Лос-Анджелесе. Когда всеядный Netflix искал для своего нового сериала «ОА» девочку-билингву, агент Евгении Брик предложил актрисе отправить дочь на кастинг. Так Зоя дебютировала в одном из самых странных (в хорошем смысле этого слова) релизов этого года, где ей пришлось сыграть ослепшую дочь русского олигарха, которая закалялась посиделками в проруби.
У Пирса Броснана пятеро детей. Но СМИ обращают пристальное внимание пока что только на 18-летнего Дилана. Парень покорил креативного директора Saint Laurent Эди Слимана: увидев Дилана на пляже в Малибу, Эди Слиман, не задумываясь, позвал юношу участвовать в показе и рекламной кампании дома. Но Дилан предсказуемо продвигается в сторону Голливуда: прошлым летом он сначала был интерном у сенатора Эда Марки в Вашингтоне, а потом подал документы на факультет кино в одном из колледжей Лос-Анджелеса.
Дочь самого «крепкого орешка» Голливуда Брюса УиллисаРумер Уиллис - снимается с малых лет. Еще в далеком 1995 году Румер снялась вместе со своей мамой Деми Мур в фильме «Сейчас и тогда», ей было всего семь лет, но уже тогда Румер прониклась атмосферой съемочной площадки и решила связать свою жизнь с актерской карьерой. В 2000 году Румер снялась с Брюсом Уиллисом в комедийном боевике «Девять ярдов», а через пять лет составила отцу компанию в фильме «Заложник». В прошлом году Румер появилась в сериале «Империя», и тут выяснилось, что она еще и поет. Притом не сильно хуже Эми Уайнхаус.
У Румер есть сестры Талула и Скаут, но они не спешат связывать свою жизнь с шоу-бизнесом.
Майя Турман-Хоук
Cтаршая дочь Умы Турман и Итана Хоука. В свои 18 лет девушка стала представителем весенней коллекции бренда All Saints. На данный момент это самое громкое и единственное достижение Майи Турман-Хоук.
Младший сын Джека Николсона. Отец с сыном очень похожи внешне, но вот в профессиональном плане сходств мало. В 2006 году Рэй попробовал себя в роли актёра в фильме «Скамейка запасных»Денниса Дугана. Этот фильм стал единственным в фильмографии Николсона-младшего. Однако Рэй не покинул шоу-бизнес и стал помощником режиссера в Голливуде.
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