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Кейт Бланшетт вступилась за Кирилла Серебренникова

28 августа
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28 августа 2017
Австралийская актриса Кейт Бланшетт подписала петицию в поддержку Кирилла Серебренникова, обвиняемого в хищении 68 миллионов рублей, выделенных из государственного бюджета.

Кейт Бланшетт вступилась за Кирилла Серебренникова

Петицию составили немецкие театральные деятели Томас Остермайер и Мариус фон Майенбург. Майенбург - автор пьесы «Мученик», постановка которой идет в «Гоголь-центре», и по которой Серебренников снял фильм «Ученик». Авторы петиции считают обвинения в адрес Серебренникова несостоятельными, а уголовное дело против него - попыткой заставить его замолчать. Подписавшиеся также обратились к немецким властям с просьбой сделать все, чтобы режиссер «не стал жертвой политически мотивированной клеветы и не оказался в тюрьме». Петицию подписали 35 артистов.
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Кейт Бланшетт вступилась за Кирилла Серебренникова фотографии
Кейт Бланшетт вступилась за Кирилла Серебренникова фотографии
Кейт Бланшетт вступилась за Кирилла Серебренникова фотографии
Кейт Бланшетт вступилась за Кирилла Серебренникова фотографии
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