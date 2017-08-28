Кейт Бланшетт вступилась за Кирилла Серебренникова

Австралийская актриса Кейт Бланшетт
подписала петицию в поддержку Кирилла Серебренникова
, обвиняемого в хищении 68 миллионов рублей, выделенных из государственного бюджета.
Петицию составили немецкие театральные деятели Томас Остермайер
и Мариус фон Майенбург
. Майенбург - автор пьесы «Мученик», постановка которой идет в «Гоголь-центре», и по которой Серебренников снял фильм «Ученик»
. Авторы петиции считают обвинения в адрес Серебренникова несостоятельными, а уголовное дело против него - попыткой заставить его замолчать. Подписавшиеся также обратились к немецким властям с просьбой сделать все, чтобы режиссер «не стал жертвой политически мотивированной клеветы и не оказался в тюрьме»
. Петицию подписали 35 артистов.
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