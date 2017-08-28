Дочь Веры Глаголевой разоблачила лживые слухи о смерти матери

Новости кино
Исключение сделают только для картин, выходящих меньше, чем 100 сеансами. Таких в российском прокате совсем немного.
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К 55-летию режиссера
Лайфстайл
Анна Нахапетова устала от спекуляций прессы
Лайфстайл
В Германии собирают подписи в поддержку режиссера
Новости кино
Фильм покажут на территории Франции, а также франко-говорящей Европы, включая Швейцарию, Бельгию, Люксембруг, и франко-говорящей Африки.
Новости кино
Дозорные
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Главная тема
15 перспективных постановщиков до 33 лет, от которых зависит будущее отечественного игрового, документального кино и анимации
Обзор сериалов
от «Троцкого» до «Ивановых», от «Неуловимых» до «Спящих», от «Физрука» до «Паука»
Главная тема
«Обнаженная Маха», Венера, «Ночной дозор» и другие произведения искусства, за которыми охотились в кино
История кино
Для фильмов школьной тематики этого периода характерно создание идеальной реальности.
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