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Дочь Веры Глаголевой разоблачила лживые слухи о смерти матери

28 августа
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28 августа 2017
Вера Глаголева скончалась 16 августа, и за неполные две недели в желтой прессе появилось бесчисленное количество статей и интервью, спекулирующих на болезни покойной. Старшая дочь актрисы Анна Нахапетова опубликовала на своей страничке в Инстаграме разгромный пост, в котором обратилась ко всем, кто распространяет лживую информацию, спекулируя на смерти ее матери.

Дочь Веры Глаголевой разоблачила лживые слухи о смерти матери

«Я конечно знаю, что бороться бесполезно, но каждый раз когда мне на глаза попадается новая и новая статья, понимаю, что не могу молчать! И так, сразу хочу спросить актрису Марину Яковлеву, интервью которой можно прочитать почти в в каждом издании. Вы зачем это делаете, о какой дружбе Вы можете говорить, если рассказываете о том, как сейчас страдает мамин брат Борис, которого уже семь месяцев нет в живых? Зачем описывать какие-то подробности болезни, о которых Вы по определению не можете знать?
Певица Катя Лель, что любопытно, оказывается весь вечер следила за мной на свадьбе Насти и Саши, теперь же рассказывает душераздирающую историю, как всю свадьбу я прорыдала, чувствуя скорый уход мамы. У Вас, Катя, видимо очень богатая фантазия и воображение, продолжайте лучше воплощать ее в своём творчестве.

И, конечно, апофеоз всего, анонимное интервью с «ближайшей подругой», в котором та утверждает, что Вере было настолько плохо, что она собирала ей чемодан и отправила на лечение.... Это, конечно, лишь малая часть напечатанной ахинеи. Вообще, за эти дни появилось огромное количество ложной информации от якобы «близких» друзей.
Знаю, что должна не обращать внимание, знаю, но не могу. Не могу читать всю эту ложь и грязь. Я несколько дней пыталась найти телефоны редакций, но тщетно, поэтому пишу сюда. Крик души, если хотите....
Вам, кто пиарится на этом, кто печатает этот бред, потом ещё и перепечатывает все это - стыд и позор!»
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Дочь Веры Глаголевой разоблачила лживые слухи о смерти матери фотографии
Дочь Веры Глаголевой разоблачила лживые слухи о смерти матери фотографии
Дочь Веры Глаголевой разоблачила лживые слухи о смерти матери фотографии
Дочь Веры Глаголевой разоблачила лживые слухи о смерти матери фотографии
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