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Кристен Стюарт запуталась в рекламе Chanel

29 августа
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29 августа 2017
Кристен Стюарт сотрудничает с брендом Chanel с 2013 года и исправно появляется почти на всех важных светских мероприятиях с участием модного дома. Весной 2017 актриса стала лицом аромата Gabrielle Chanel и снялась в минутном рекламном ролике, который местами напоминает старые фотографии Райана МакГинли и очень старую рекламу Levi's.

Кристен Стюарт запуталась в рекламе Chanel

По словам главы глобальных творческих ресурсов дома, идея видео-ролика заключалась в том, чтобы обратить внимание на свободную и бунтарскую натуру Габриэль Шанель (не важно, что этот бренд в сознании масс ассоциируется со старушечьими шерстяными комплектами и строгим ароматом №5). И тут, конечно, можно было бы просто снять лицо Кристен Стюарт в статике - на сегодняшний день никто в Голливуде не бунтует так размеренно и трезво, как Кристен.

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Кристен Стюарт запуталась в рекламе Chanel фотографии
Кристен Стюарт запуталась в рекламе Chanel фотографии
Кристен Стюарт запуталась в рекламе Chanel фотографии
Кристен Стюарт запуталась в рекламе Chanel фотографии
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