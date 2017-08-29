Эд Скрейн отказался от роли в «Хэллбое» по соображениям совести

Британский актер Эд Скрейн (человек, который сыграл первую версию Даарио Нахариса
в «Игре Престолов»
) покинул проект «Хеллбой: Возрождение кровавой королевы»
после того, как узнал, что его герой должен был быть монголоидной расы.
Об этом Скрейн развернуто сообщил в своем Твиттере
, подняв вопрос о проблеме «Отбеливания» в Голливуде. Отбеливание (whitewashing) - стародавняя голливудская практика выбора белых актеров на роли персонажей не белой расы. Последний яркий (и довольно спорный) пример отбеливания в кино - «Призрак в доспехах»
со Скарлетт Йоханссон
, где последняя сыграла персонажа аниме. Впрочем, в этом случае, в ответ на обвинения в отбеливании, можно заметить, что персонаж Йоханссон в оригинальном аниме - голубоглазый андроид с европейскими чертами лица.
Эд Скрейн должен был исполнить роль майора Бена Даймио. Нельзя сказать, что Скрейн завален предложениями по работе, но, видимо, давление общественности оказалось слишком сильным, если ему пришлось отказаться от роли.
«Я взял роль, не зная о том, что по оригинальным комиксам персонаж имеет смешанное азиатское происхождение. Вслед за новостью о моем назначении на роль последовало серьезное обсуждение и вполне понятное расстройство со стороны поклонников комикса. И я должен был поступить правильно.
Очевидно, что культурно точное воплощение персонажа - важно для людей, и пренебрежение этой ответственностью продолжило бы прискорбную тенденцию размывания историй этнических меньшинств в искусстве. Поэтому я решил уступить эту роль, чтобы ее сыграл кто-то более подходящий»
- написал Скрейн в своем Твиттере.
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