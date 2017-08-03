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Кристен Стюарт готова дать шанс мужчинам

3 августа
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3 августа 2017
Кристен Стюарт рассказала Harper's Bazaar о своей личной жизни, чувствах к бывшим и отношению к критике.

Кристен Стюарт готова дать шанс мужчинам

27-летняя актриса уверила, что её мало беспокоят сплетни о личной жизни (Стюар сейчас встречается с моделью Стеллой Максвелл). Кристен также не исключает, что после нескольких лет отношений с девушками, она снова начнёт встречаться с мужчинами. «Знаете, просто некоторые люди рассуждают иначе. Им нравится есть сыр на гриле, вот они и будут его употреблять до конца жизни. Я же хочу попробовать всё. Если я уже попробовала однажды такой сыр, то после этого у меня возникнет вопрос: "Что дальше?"»— говорит актриса.

Актриса также уверяет, что все, с кем она встречалась, многое значили для неё. «Я была сильно влюблена в каждого, с кем мне доводилось встречаться. Вы подумали, что я притворялась? Я всегда была охвачена этой двойственностью в отношениях... Но я никогда не отрицала этого и не пыталась даже бороться... Мне просто не нравилось становиться посмешищем для кого-то», - объясняет Стюарт.

Кристен Стюарт готова дать шанс мужчинам

Журналист глянцевого издания попросил актрису прокомментировать тот факт, что некоторые пользователи интернета считают выражение лица Кристен не эмоциональным и максимально отстранённым. «Я по своей натуре не интроверт. Просто я не привыкла играть на публику постоянно, чего многие ожидают от знаменитостей», - подытожила звезда.
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