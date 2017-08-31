Блеск и нищета красных дорожек: Риз Уизерспун, Анна Михалкова и Джаред Лето

27 августа в Инглвуде, штат Калифорния, состоялась ежегодная церемония вручения наград премии MTV Video Music Awards. Ведущая церемонии певица Кэти Перри по традиции сменила несколько нарядов, побывав космонавтом, Кхалиси и даже баскетбольным мячом.
29 августа в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «В гостях у Элис», в котором Риз Уизерспун играет женщину, «приютившую» трех очень молодых людей. Риз появилась в компании своей 17-летней дочери Авы, чем в очередной раз спровоцировала разговоры о своем феноменальном сходстве с дочерью.
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