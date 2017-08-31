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Блеск и нищета красных дорожек: Риз Уизерспун, Анна Михалкова и Джаред Лето

31 августа
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31 августа 2017
Август закрепил за собой звание самого несобытийного месяца в году. С момента закрытия фестиваля короткометражного кино «Короче» прошло чуть больше недели. 23 августа в Москве состоялась премьера фильма «Гоголь. Начало» и киноальманаха «Про Любовь. Только для взрослых».
А 24 августа Виктория Исакова, Анна Меликян, Ингеборга Дапкунайте и Анна Михалкова встретились на чтениях рассказов Александра Цыпкина - одного из сценаристов фильма «Про Любовь. Только для взрослых».

Блеск и нищета красных дорожек: Риз Уизерспун, Анна Михалкова и Джаред Лето

Ингеборга Дапкунайте, Анна Меликян, Виктория Исакова и Анна Михалкова

Мероприятие посетили Надежда Михалкова, Елена Летучая, Юрий Колокольников и другие.

Анна Меликян

Юрий Колокольников

Виктория Исакова

Надежда Михалкова

Ингеборга Дапкунайте

Елена Летучая

27 августа в Инглвуде, штат Калифорния, состоялась ежегодная церемония вручения наград премии MTV Video Music Awards. Ведущая церемонии певица Кэти Перри по традиции сменила несколько нарядов, побывав космонавтом, Кхалиси и даже баскетбольным мячом.

Кэти Перри

Кэти Перри

Кэти Перри

Кэти Перри

Кэти Перри

Кэти Перри

Среди гостей церемонии были Ванесса Хадженс, Оливия Манн, Майли Сайрус, Джаред Лето со своей группой 30 seconds to Mars, дочь Майкла Джексона Пэрис Джексон, Хейли Стейнфилд и различные поп-дивы и модели в откровенных и порой ужасных нарядах.

Вот, например, как Ники Минаж, которая много лет хранит верность китчу.

Ники Минаж

Мы все хотим, что бы Лето не кончалось.

Джаред Лето

Джаред Лето

Ванесса Хадженс

Модель Хайди Клум как всегда старалась привлечь к себе всеобщее внимание своим костюмом. И ей это удалось.

Хайди Клум

Хайди Клум

Пэрис Джексон хиппует в Диоре.

Пэрис Джексон

Пэрис Джексон

Дочь Стивена Болдуина Хейли Болдуин пришла с обязательным аксессуаром - полуоткрытым ртом.

Хейли Болдуин

Блеск и нищета красных дорожек: Риз Уизерспун, Анна Михалкова и Джаред Лето

Хейли Стейнфилд, оказывается, не только актриса, но еще и поет.

Хейли Стейнфилд

Хейли Стейнфилд

Вот ее последний клип про girl power. Есть в этом что-то от Бейонсе.



Ну и Майли в образе Элвиса.

Майли Сайрус

29 августа в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма «В гостях у Элис», в котором Риз Уизерспун играет женщину, «приютившую» трех очень молодых людей. Риз появилась в компании своей 17-летней дочери Авы, чем в очередной раз спровоцировала разговоры о своем феноменальном сходстве с дочерью.

Риз Уизерспун

Риз Уизерспун

И, наконец, вчера, 30 августа в Венеции стартовал 74-й международный кинофестиваль. На красную дорожку вышли Мэтт Дэймон с супругой, Ребекка Холл, Аннетт Беннинг, Кристен Уиг и много итальянских моделей.

Мэтт Деймон с женой

Ребекка Холл

Аннет Беннинг

Кристен Уиг

Блеск и нищета красных дорожек: Риз Уизерспун, Анна Михалкова и Джаред Лето
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