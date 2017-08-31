Мария Кожевникова призывает женщин не стесняться своего тела

Мария Кожевникова
недавно стала мамой в третий раз. И как публичная персона, Мария чувствует свою ответственность перед всеми женщинами, на которых валятся из социальных сетей идеальные подтянутые тела намедни родивших знаменитостей. Чтобы поддержать женщин, Мария выложила на своей страничке в Инстаграме фотографию
, которой мало кто стал бы сегодня делиться в соцсетях.
«За третью беременность я набрала меньше, чем за предыдущие две, и это было сильно ощутимо!!! +27 против +40 Как? Почему? Я бы очень хотела раскрыть Вам этот секрет, но его нет, просто нет. Такой же рацион, ритм жизни и эмоциональное состояние. Да и сыночек родился маленький, всего 4 кг. Да, для меня это - всего, так как опять же 4600 против 4 кг - это огромная разница для естественных родов. В общем, в этот раз сыночек пожалел маму.
Прошло больше месяца после рождения сыночка, а у меня +13, и я постепенно собираюсь приходить в себя, несмотря на то, что не влезаю в свою одежду, это, кстати, самый главный стимул!!! Одежда висит, а одеть не можешь, обидненько. Но даже несмотря на это, я свой организм люблю и создавать для него стресс, худея больше 5 кг в месяц, не буду!
P.S. Выставляю данное фото, возможно не самое удачное по меркам инстаграмма, для поддержки женщин, которые не вышли из роддома моделями с размером "90•60•90", как принято на данном ресурсе»
- подписала фото Кожевникова.
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