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Мария Кожевникова призывает женщин не стесняться своего тела

31 августа
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31 августа 2017
Мария Кожевникова недавно стала мамой в третий раз. И как публичная персона, Мария чувствует свою ответственность перед всеми женщинами, на которых валятся из социальных сетей идеальные подтянутые тела намедни родивших знаменитостей. Чтобы поддержать женщин, Мария выложила на своей страничке в Инстаграме фотографию, которой мало кто стал бы сегодня делиться в соцсетях.

Мария Кожевникова призывает женщин не стесняться своего тела

«За третью беременность я набрала меньше, чем за предыдущие две, и это было сильно ощутимо!!! +27 против +40 Как? Почему? Я бы очень хотела раскрыть Вам этот секрет, но его нет, просто нет. Такой же рацион, ритм жизни и эмоциональное состояние. Да и сыночек родился маленький, всего 4 кг. Да, для меня это - всего, так как опять же 4600 против 4 кг - это огромная разница для естественных родов. В общем, в этот раз сыночек пожалел маму.
Прошло больше месяца после рождения сыночка, а у меня +13, и я постепенно собираюсь приходить в себя, несмотря на то, что не влезаю в свою одежду, это, кстати, самый главный стимул!!! Одежда висит, а одеть не можешь, обидненько. Но даже несмотря на это, я свой организм люблю и создавать для него стресс, худея больше 5 кг в месяц, не буду!
P.S. Выставляю данное фото, возможно не самое удачное по меркам инстаграмма, для поддержки женщин, которые не вышли из роддома моделями с размером "90•60•90", как принято на данном ресурсе» - подписала фото Кожевникова.
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Мария Кожевникова

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Мария Кожевникова призывает женщин не стесняться своего тела фотографии
Мария Кожевникова призывает женщин не стесняться своего тела фотографии
Мария Кожевникова призывает женщин не стесняться своего тела фотографии
Мария Кожевникова призывает женщин не стесняться своего тела фотографии
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