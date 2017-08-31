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Продюсер «Сплетницы» рассказал о романе Блейк Лайвли и Леонардо ДиКаприо

31 августа
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31 августа 2017
По случаю десятилетнего юбилея сериала «Сплетница» в журнале Vanity Fair вышло интервью с создателями шоу и исполнителями главных ролей. Продюсер шоу Джошуа Сафран рассказал некоторые подробности об исполнительнице главной роли Блейк Лайвли. В том числе об ее непродолжительном романе с Леонардо ДиКаприо.

Продюсер «Сплетницы» рассказал о романе Блейк Лайвли и Леонардо ДиКаприо

«Когда мы снимали эпизоды в Лос-Анджелесе, Блейк встречалась на тот момент с ДиКаприо. И она делала странные вещи. У нее была кукла, которую она везде фотографировала и отправляла снимки Лео. Блейк была впереди планеты всей. Это был ПротоИнстаграм. Она документировала свою жизнь в фотографиях так, как этого еще не делал никто».

Лайвли и ДиКаприо встречались несколько месяцев в 2011 году, а после расставания c Лео Блейк закрутила роман со своим нынешним мужем Райаном Рейнольдсом.

Продюсер «Сплетницы» рассказал о романе Блейк Лайвли и Леонардо ДиКаприо

Также Сафрон внес ясность в тему слухов о предполагаемой вражде между Блейк Лайвли и ее партнерше по сериалу Лейтон Мистер. Никакой открытой вражды не было, но актрисы, по словам продюсера, лучшими подругами определенно не были.
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Продюсер «Сплетницы» рассказал о романе Блейк Лайвли и Леонардо ДиКаприо фотографии
Продюсер «Сплетницы» рассказал о романе Блейк Лайвли и Леонардо ДиКаприо фотографии
Продюсер «Сплетницы» рассказал о романе Блейк Лайвли и Леонардо ДиКаприо фотографии
Продюсер «Сплетницы» рассказал о романе Блейк Лайвли и Леонардо ДиКаприо фотографии
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