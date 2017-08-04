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Софи Тёрнер получает роли в кино благодаря популярности в Instagram

4 августа
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4 августа 2017
Софи Тёрнер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов» дала интервью журналу Porter, в котором рассказала о съёмках в проекте и плюсах популярности.

Софи Тёрнер получает роли в кино благодаря популярности в Instagram

21-летняя актриса призналась, что с приходом славы ей пришлось стать менее «разговорчивой» в социальных сетях и научиться держать язык за зубами. Кроме того, Софи рассказала, что ради ролей на ТВ и в кино была вынуждена морить себя голодом. «Я была задействована в проектах, где мне неоднократно требовалось сбросить вес. Мне говорили, что я должна это сделать, даже если от моей героини не требовалось ничего подобного», — жалуется актриса.

Тёрнер также призналась, что далеко не последней причиной её успеха в карьере стали подписчики в социальных сетях: «Я прекрасно понимаю, что меня везде приглашают, потому что у меня много фолловеров (у Софи больше пяти миллионов подписчиков в Instagram, - прим.ред.). Я помню, что пыталась пройти кастинг на один проект вместе с другой девушкой, которая талантливее меня, намного! Но у меня больше подписчиков, поэтому роль досталась мне. Это не очень правильно, но таковы теперь реалии киноиндустрии».

В ходе интервью Софи рассказала и о своей героине: актриса призналась, что Санса Старк дала ей все, что только можно было получить от такого масштабного проекта.
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Софи Тёрнер получает роли в кино благодаря популярности в Instagram фотографии
Софи Тёрнер получает роли в кино благодаря популярности в Instagram фотографии
Софи Тёрнер получает роли в кино благодаря популярности в Instagram фотографии
Софи Тёрнер получает роли в кино благодаря популярности в Instagram фотографии
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