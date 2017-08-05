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Кейт Бекинсейл раскритиковала стандарты красоты

5 августа
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5 августа 2017
Кейт Бекинсейл на своей странице в социальной сети рассказала об отношении к стандартам красоты.

Кейт Бекинсейл раскритиковала стандарты красоты

Бекинсейл воспитывает 18-летнюю дочь Лили, которая в том возрасте, когда особенно критично относишься к своей внешности. «Да, она уже начинает обо всём этом задумываться. Я просто дала почитать ей книгу Сьюзен Фалуди под названием "Ответная реакция: необъявленная война против женщин Америки", в которой говорится о том, как женщины добивались больших высот в политике при этом мода становилась для них совершенно недоступной. Это бессознательный способ контролировать женщин и прививать им отвращение к себе», – рассказывает 44-летняя актриса.

«Я много об этом думаю. Сейчас такое время, когда у тебя должна быть попа просто абсурдной формы и такая же грудь, талия при этом – тонюсенькой и всё в таком роде. А тем временем политики предлагают запретить аборты и другие вещи», - продолжила возмущаться актриса.

В своём монологе звезда затронула и отношения с бывшим партером Майклом Шином, с которым она встречалась с 1995 года по 2003 год. «Когда вы оба ставите благополучие ваших детей на первое место и у вас есть чувство юмора – вы на полпути к успеху», – поделилась Бекинсейл секретом.
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