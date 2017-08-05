«Игру престолов» обокрали

Западные СМИ сообщают, что хакерам удалось взломать сервера телеканала HBO и скачать 1,5 терабайта данных.
Преступники сначала выложили в свободный доступ спойлеры к четвёртой серии седьмого сезона «Игры престолов»
, а затем и весь эпизод. Видео на данный момент не проигрывается из-за слишком большого количества просмотров и скачиваний. Премьера серии на ТВ должна состояться 6 августа.
Известно, что также были украдены сценарии двух других проектов: «Игроки» и «Комната 104». Канал уже нанял компанию по информационной безопасности для помощи в расследовании произошедшего. Руководство HBO отмечает, что помимо сценария нового эпизода сериала «Игра престолов», украли «тысячи внутренних документов HBO
».
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