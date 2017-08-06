Травести от зависти: Данила Козловский, Александр Ревва и Киллиан Мёрфи на каблуках

17 августа на экраны выходит комедия «Бабушка легкого поведения»
, в которой Александр Ревва
примерил макияж и каблуки. Его герой Саня - мошенник и мастер перевоплощений. После очередной успешно провернутой аферы, Саня оказывается в неприятной ситуации, предполагающей летальный исход. Так на свет появляется резидентка дома престарелых Александра Павловна Фишман - очередная сашина ипостась и отчаянный способ избавиться от преследования. В доме престарелых, конечно же, работает симпатичная добрая медсестра (Наталья Ионова
) и живет падкий на переодетых в женское мужиков старичок (одна из последних ролей Владимира Толоконникова
), не дающий Александре Павловне прохода.
Разновидность комедии положений со сменой пола путем переодевания стара как мир и работает безотказно. Фильм режиссера Марюса Вайсберга
ничего принципиально нового в этот фарс не привносит. Сквозь юбку Александры Павловны просвечивает классика: «Тутси»
, «Здравствуйте, я ваша тётя!»
и «В джазе только девушки»
. Кино-театр.ру
решил повнимательнее присмотреться к тому месту, откуда растут ноги у «Бабушки легкого поведения», а заодно вспомнить, каким еще актерам необычайно к лицу пришелся макияж и каблуки.
В фильме «Некоторые любят погорячее», который в СССР перевели как «В джазе только девушки»
, двое музыкантов (в исполнении Джека Леммона
и Тони Кертиса
) случайно становятся свидетелями гангстерских разборок и, едва увернувшись от пуль, срочно сматываются в другой штат в составе женского джаз-бенда. Но чтобы попасть в число гастролерш, Джо и Джерри приходится превратиться в застенчивых, старомодных и на вид уже не молодых леди - Джозефину и Дафну. Любовные коллизии «Бабушка» бесспорно унаследовала отсюда: здесь тоже есть старик со своеобразными предпочтениями, который влюбляется в Дафну, в то время как Джозефина втирается в доверие к коллеге в исполнении Мэрилин Монро
. Надо отметить, что нашумевшая комедия Билли Уайльдера
не является оригиналом. Фильм был снят по мотивам немецкой комедии 1951 года «Фанфары любви»
.
Как тут не вспомнить ужасный спортивный ремейк «В спорте только девушки»
или «Некоторые любят похолоднее», приуроченный к Олимпийским Играм в Сочи. История о трех сноубордистах, которые, опять же, спасаясь от преследования, присоединяются к женской сборной по сноуборду, напялив парики и накладные ресницы. Тут стоит все-таки упомянуть, что из Ильи Глинникова
, Александра Ведменского
и Александра Головина
получились очень неплохие девицы. Особенно хороша Глинникова.
Американская комедия 1982 года «Тутси»
с Дастином Хоффманом
в главной роли - еще один близкий родственник «Бабушки». Хоффман играет безработного актера Майкла, который перепробовав все возможные подходы, переодевается, наконец, в женщину и, заявившись в таком виде на кастинг, внезапно получает роль в ситкоме. Альтер-эго Майкла - старая дева с приятным характером по имени Дороти - быстро вдыхает жизнь в загибающийся ситком и завоевывает народную любовь. Но под ужасным париком, очками и толстым слоем грима Дороти изнывает от любви к коллеге по съемочной площадке
Майкл. Как и в любом подобной фильме, двусмысленной сцены с псевдолесбийским подстекстом избежать невозможно.
Еще один классический музейный экспонат - отечественная комедия 1975 года «Здравствуйте, я ваша тётя!»
, снятая по мотивам пьесы Б. Томаса «Тетка Чарли», которая побила рекорды в Лондоне и Нью-Йорке по количеству постановок. Александр Калягин
сыграл праздношатающегося Бабса Баберлея, который, спасаясь от полиции, случайно попадает в разорившееся дворянское гнездо, где с минуты на минуту ожидают приезда миллионерши Доны Розы д’Альвадорец. Но последняя задерживается, и двое молодых людей предлагают Баберлею исполнить роль тетушки, присутствие которой должно благотворно повлиять на решение опекуна их возлюбленных. Обаятельная тетушка в исполнении Калягина ненароком привлекает внимание немолодого полковника Чеснея и вышеупомянутого опекуна. У самого Бабса тоже есть зазноба - по невероятному стечению обстоятельств она является воспитанницей настоящей Донны Розы, которая все-таки находит время доехать до родственников. Кстати, легендарная фраза Донны Розы про Бразилию, где «много-много диких обезьян» в оригинале звучала как «where the nuts come from» и несла двойной смысл: буквально ее можно перевести «откуда привозят орехи», но слово nuts так же означает «чокнутый», так что по сути тетушка намекала, что Бразилия - это страна, откуда берутся придурки.
Из этого стройного ряда историй о безработных «мужчинах в беде», которые вынуждены скрываться от преследования, вырывается комедия «Миссис Даутфайр»
. Робин Уильямс
играет разведенного мужчину, который решает переодеться в старушку и наняться к бывшей жене в няньки, чтобы иметь возможность чаще общаться с собственными детьми.
Пришло время вспомнить фильмы о тяжелых буднях настоящих трансвеститов по призванию. Все знают Данилу Козловского
, но далеко не все смотрели трагикомедию «Весельчаки»
, в котором Козловский на пару с Вилле Хаапасало
сыграли артистов травести-шоу. В конце фильма Козловский гордо вышагивает на каблуках и в полном боевом раскрасе по раскисшим дорогам родной деревни, где его никто не понимает. И надо сказать, смотрелся он тогда фантастически.
«Без изъяна»
- один из лучших фильмов вообще и о трансвеститах - в частности. Герой Роберта Де Ниро
Уолт - консервативный сварливый коп в отставке, которому в соседи достается постоянно музицирующий радужный трансвестит Расти в исполнении покойного Филипа Сеймура Хоффмана
. Неприкрытая неприязнь Уолта к Расти постепенно сменяется очень крепкой дружбой, когда Расти начинает давать прикованному к коляске Уолту уроки пения.
Австралийский фильм «Приключения Присциллы, Королевы Пустыни»
можно считать флагманом среди фильмах о трансвеститах. Немного сюрреалистичный роуд-муви об артистах травести-шоу, отправившихся в последний гастрольный тур по стране в автобусе по имени «Присцилла». По дороге герои (среди которых Хьюго Уивинг
и Гай Пирс
в незабываемом образе придурковатого гея в блестящих шотриках) встречают душевных пигмеев и не очень приятных бледнолицых жителей захолустий.
Это официально - больше всех макияж к лицу ирландцу Киллиану Мерфи
. В фильме «Завтрак на плутоне»
Мерфи сыграл юного трансвестита Патрика, переехавшего из ирландской провинции в шумный Лондон в надежде, что там-то ему будет полегче. На дворе 70-е, и нет, Патрику в Лондоне ни разу не полегче.
Четыре года спустя Мерфи сыграл в фильме «Пикок»
забитого банковского клерка, на заднем дворе дома которого жители городка все чаще начали замечать эффектную даму.
Серьезную конкуренцию Киллиану Мерфи может составить Джаред Лето
- его трагический герой, умирающий от СПИДа в фильме «Далласский клуб покупателей»
отличается невероятной пригожестью.
Ну и напоследок - американский фантастический мюзикл «Шоу ужасов Рокки Хоррора»
, в котором Сюзан Сарандон
сыграла свою первую роль и спела песню, припев которой можно было бы перевести как «Потро..потро..потрогай меня». Героиня Сарандон Джаннет на пару со своим новоявленным супругом Брэдом отправляются в свадебное путешествие по Америке. Но застигнутые врасплох бурей, останавливаются на ночлег в огромном особняке, набитом очень странными персонажами. Заправляет этим шапито доктор Фрэнк-н-Фуртер - гений-трансветит в феерическом исполнении Тима Карри
(о, эти губы!). Доктор демонстрирует молодоженам работу всей своей жизни - идеально сложенного и потрясающе тупого мужчину по имени Рокки Хоррор.
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