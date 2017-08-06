ревью

Гай Ричи нашёл актёра на роль Джафара в экранизации «Алладина»

Актриса подала в суд на корейского режиссёра.

Ким Ки Дука обвиняют в насилии на съемочной площадке

13 фильмов про мужчин в юбках

Травести от зависти: Данила Козловский, Александр Ревва и Киллиан Мёрфи на каблуках

Социальные манифест Джейн Кэмпион с Элизабет Мосс и Николь Кидман

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#мненедали: Может ли российское кино существовать без господдержки?

Тенденцией нового – кризисного – времени стало кино без господдержки. Хорошо это или плохо – большой вопрос.