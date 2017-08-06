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Ким Ки Дука обвиняют в насилии на съемочной площадке

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6 августа 2017
Южно-корейского режиссёра Ким Ки Дука обвинили в насилии на съёмочной площадке фильма «Мёбиус» 2013 года, сообщает Variety.

Ким Ки Дука обвиняют в насилии на съемочной площадке

41-летняя актриса, пожелавшая сохранить анонимность, утверждает, что на съёмках «Мёбиуса» Ким Ки Дук дал ей пощечину, а позже заставил участвовать в жестокой сексуальной сцене, которой не было в сценарии. Женщина покинула съёмки, после чего её заменили Ли Ын-у. Речь идёт о героине, которая кастрирует своего сына в отместку мужу-изменнику. Актриса, которой пришлось вытерпеть унижение на съёмочной площадке, подала иск против режиссёра.

Прокуратура Южной Кореи рассматривает дело. Ким Ки Дук и его представители пока что отказываются комментировать ситуацию. Один из постоянных продюсеров корейского постановщика рассказал изданию Dong-A Ilbo: «Пощечина была - это правда, но это было частью инструктажа в сцене насилия». Обвинения по поводу принуждения к съёмкам в незапланированной сексуальной сцене продюсер отрицает.
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Ким Ки Дука обвиняют в насилии на съемочной площадке фотографии
Ким Ки Дука обвиняют в насилии на съемочной площадке фотографии
Ким Ки Дука обвиняют в насилии на съемочной площадке фотографии
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