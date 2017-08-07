Крис Прэтт и Анна Фэрис расстались

Анна Фэрис
и Крис Прэтт
приняли решение расстаться после восьми лет брака, сообщает People со ссылкой на пост актрисы в социальной сети.
«Нам грустно это сообщать, но мы приняли решение официально разойтись. Мы старались сохранить брак очень долгое время, и мы действительно очень расстроены. У нашего сына есть родители, которые его очень сильно любят, и ради его благополучия мы просим уважать нашу частную жизнь. Мы до сих пор любим друг друга и очень ценим время, которое провели вместе. Анна Фэрис и Крис Прэтт»
, - написала 40-летняя актриса в Instagram.
Супруги познакомились на съёмочной площадке во время работы над фильмом «Отвези меня домой»
. Тогда Фэрис тяжело переживала развод с первым мужем Беном Индра. Общение с Прэттом из дружбы переросло в более серьезное чувство, и спустя два года влюблённые поженились. У пары также есть пятилетний сын Джек.
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