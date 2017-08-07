Мила Кунис и Эштон Катчер прилетели в Украину

Мила Кунис
и Эштон Катчер
посетили украинский город Черновцы, чем очень удивили местных. В Instagram появились фотографии сотрудников местного отеля и ресторана с голливудской парой.
Как выяснилось, звёзды находились в Украине проездом и пробыли в родном городке Милы Кунис недолго. «Мила и Эштон оказались здесь проездом. Жалко, что всего на четыре часа. Они приехали из Будапешта»
, — подписал одну из фотографий житель города Черновцы, которому удалось сделать снимок с голливудской четой.
Мила Кунис родилась в городе Черновцы и провела там первые годы жизни. Её мама работала учителем физики в местной школе, а папа — инженером-механиком. В 1991-м семья эмигрировала из Украины в США и поселилась в Лос-Анджелесе.
обсуждение >>