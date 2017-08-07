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Мила Кунис и Эштон Катчер прилетели в Украину

7 августа
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7 августа 2017
Мила Кунис и Эштон Катчер посетили украинский город Черновцы, чем очень удивили местных. В Instagram появились фотографии сотрудников местного отеля и ресторана с голливудской парой.

Мила Кунис и Эштон Катчер прилетели в Украину

Как выяснилось, звёзды находились в Украине проездом и пробыли в родном городке Милы Кунис недолго. «Мила и Эштон оказались здесь проездом. Жалко, что всего на четыре часа. Они приехали из Будапешта», — подписал одну из фотографий житель города Черновцы, которому удалось сделать снимок с голливудской четой.

Мила Кунис родилась в городе Черновцы и провела там первые годы жизни. Её мама работала учителем физики в местной школе, а папа — инженером-механиком. В 1991-м семья эмигрировала из Украины в США и поселилась в Лос-Анджелесе.
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Мила Кунис и Эштон Катчер прилетели в Украину фотографии
Мила Кунис и Эштон Катчер прилетели в Украину фотографии
Мила Кунис и Эштон Катчер прилетели в Украину фотографии
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