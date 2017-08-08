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Илон Маск и Эмбер Хёрд расстались

8 августа
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8 августа 2017
СМИ сообщили о расставании ещё одной знаменитой пары: 46-летний Илон Маск и 31-летняя Эмбер Хёрд не могут найти в своём графике время для отношений.

Илон Маск и Эмбер Хёрд расстались

Несмотря на то, что пара приняла решение разойтись, они сохранили тёплые дружеские отношения. Илон Макс в Instagram поспешил прокомментировать разрыв с актрисой: «Чтобы положить конец всей этой шумихе, которую подняли СМИ в выходные, хочу прояснить: пусть мы с Эмбер больше и не вместе, мы по-прежнему друзья и близкие люди, которые любят друг друга. Отношения на расстоянии, когда у каждого очень много работы и обязанностей, — это всегда сложно. Но кто знает, что будет завтра».

Таблоиды со ссылкой на анонимные источники ранее писали, что Маск бросил актрису из-за её характера, в частности, тяги к манипуляциям. Роман пары продлился больше года, поговаривали даже о свадьбе, но неожиданно для всех влюблённые решили расстаться.
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Илон Маск и Эмбер Хёрд расстались фотографии
Илон Маск и Эмбер Хёрд расстались фотографии
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