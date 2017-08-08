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Хлою Морец пристыдили за лишний вес

8 августа
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8 августа 2017
Хлоя Морец рассказала в интервью Variety о бодишейминге и сексизме в киноиндустрии.

Хлою Морец пристыдили за лишний вес

20-летняя актриса призналась, что ей пришлось столкнуться с критикой её тела прямо на съёмочной площадке - коллега пристыдил её за лишний вес. «Он подошёл ко мне и сказал, что в реальной жизни никогда бы не стал со мной встречаться. На вопрос „Почему?“ он ответил, что я слишком „большая“ для него. Это был единственный актёр, который довёл меня до слёз во время съёмок», — рассказала Морец.

Кроме того, Хлоя пожаловалась на сексизм в Голливуде. Не так давно девушку не взяли в фильм из-за цвета волос: как оказалось, в проекте уже имелась одна блондинка и вторую создатели ленты брать не хотели.
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