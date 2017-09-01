Композитора «Симпсонов» уволили после 27 лет работы

Композитора Альфа Клаузена уволили из проекта «Симпсоны»
после 27 лет работы, в течение которых он написал музыку к более чем 500 эпизодам.
Клаузен получил две премии «Эмми» и более 20 номинаций за саундтрек к «Симпсонам», но продюсер мультсериала Ричард Сакаи заявил, что шоу больше не нуждается в услугах Клаузена. Потому что спустя 27 лет они, наконец, почувствовали, что надо что-то менять, и решили начать с музыки. Новость сообщил журнал Variety, а Клаузен подтвердил ее в своем Твиттере
.
«Спасибо за поддержку, к сожалению, это правда»
, — написал композитор.
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