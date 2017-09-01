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Композитора «Симпсонов» уволили после 27 лет работы

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1 сентября 2017
Композитора Альфа Клаузена уволили из проекта «Симпсоны» после 27 лет работы, в течение которых он написал музыку к более чем 500 эпизодам.

Композитора «Симпсонов» уволили после 27 лет работы

Клаузен получил две премии «Эмми» и более 20 номинаций за саундтрек к «Симпсонам», но продюсер мультсериала Ричард Сакаи заявил, что шоу больше не нуждается в услугах Клаузена. Потому что спустя 27 лет они, наконец, почувствовали, что надо что-то менять, и решили начать с музыки. Новость сообщил журнал Variety, а Клаузен подтвердил ее в своем Твиттере.

«Спасибо за поддержку, к сожалению, это правда», — написал композитор.
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Композитора «Симпсонов» уволили после 27 лет работы фотографии
Композитора «Симпсонов» уволили после 27 лет работы фотографии
Композитора «Симпсонов» уволили после 27 лет работы фотографии
Композитора «Симпсонов» уволили после 27 лет работы фотографии
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