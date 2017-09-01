РПЦ открестилось от нападения на студию Алексея Учителя

В ночь на 31 августа неизвестные недоброжелатели забросали здание петербургской киностудии «Лендок» бутылками с зажигательной смесью. В одном с «Лендоком» здании располагается киностудия «Рок» режиссера Алексея Учителя
, который последние полгода получает постоянные угрозы
в связи с выходом фильма «Матильда»
. Сотрудники «Лендока» отказались комментировать произошедшее.
Зато высказался зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По мнению Кипшидзе, нападение на студию режиссера Алексея Учителя является попыткой скомпрометировать дискуссию в связи с выходом фильма «Матильда».
«Убежден, что подлинно верующие люди не могут иметь отношения к подобному деянию»
. РПЦ неоднократно призывала недовольных фильмом «Матильда» соблюдать закон и приличия. Кипшидзе считает, что люди, которые относят себя к Русской православной церкви, не могли не услышать этих призывов.
обсуждение >>