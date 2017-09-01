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РПЦ открестилось от нападения на студию Алексея Учителя

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1 сентября 2017
В ночь на 31 августа неизвестные недоброжелатели забросали здание петербургской киностудии «Лендок» бутылками с зажигательной смесью. В одном с «Лендоком» здании располагается киностудия «Рок» режиссера Алексея Учителя, который последние полгода получает постоянные угрозы в связи с выходом фильма «Матильда». Сотрудники «Лендока» отказались комментировать произошедшее.

РПЦ открестилось от нападения на студию Алексея Учителя

Зато высказался зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. По мнению Кипшидзе, нападение на студию режиссера Алексея Учителя является попыткой скомпрометировать дискуссию в связи с выходом фильма «Матильда».

«Убежден, что подлинно верующие люди не могут иметь отношения к подобному деянию». РПЦ неоднократно призывала недовольных фильмом «Матильда» соблюдать закон и приличия. Кипшидзе считает, что люди, которые относят себя к Русской православной церкви, не могли не услышать этих призывов.
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РПЦ открестилось от нападения на студию Алексея Учителя фотографии
РПЦ открестилось от нападения на студию Алексея Учителя фотографии
РПЦ открестилось от нападения на студию Алексея Учителя фотографии
РПЦ открестилось от нападения на студию Алексея Учителя фотографии
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