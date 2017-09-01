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Рецензии на фильмы Пан макабр: «Гоголь. Начало» как зеркало российской сериальной индустрии Александр Петров в парике великого писателя борется с нечистью

Новости кино Вышел второй трейлер блокбастера Marvel «Тор: Рагнарёк» Тор собирает команду, чтобы дать отпор богине смерти.

Новости кино Киану Ривз и Вайнона Райдер сыграют в романтической комедии Актёры в третий раз снимутся вместе.

Лайфстайл Бывший директор «Гоголь-центра» обратился за помощью к американскому критику Алексей Малобородский намерен противостоять «банде следователей»

Лайфстайл РПЦ открестилось от нападения на студию Алексея Учителя «Верующие люди не могут иметь к этому отношения»

Ролики фильмов "Путеводная звезда" Маленький отважный ослик по имени Бо работает на мельнице, мечтая вырваться на свободу и повидать мир.

Интервью Валерий Федорович и Евгений Никишов: «Продажи книг Гоголя этой осенью возрастут» Продюсеры киносериала «Гоголь» о том, как правильно переупаковывать классику для современного зрителя