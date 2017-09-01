Бывший директор «Гоголь-центра» обратился за помощью к американскому критику

Бывший директор «Гоголь-центра» и генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобородский, обвиняемый в хищении бюджетных средств
, написал письмо американскому театральному критику Джону Фридману. Малобородский призывает мировое театральное сообщество поддержать его, Серебренникова
и остальных фигурантов по делу о хищении средств в борьбе с «тотальным опричным людоедством».
«За два с лишним месяца своей одиссеи, непосредственно ощущая всю степень подлости и лживости системы, я осознал, что «на кону» не только моя личная история, что если не создать прецедент бескомпромиссного сопротивления, прецедент победы, то тотальное опричное людоедство может стать необратимым».
«В этом отношении особенно важно, чтобы поддержка «мирового театрального сообщества» была бы не просто фигурой речи, а реальным процессом, протяженным во времени. Потому что банда следователей будет тянуть время, сочиняя все новый и новый бред, лишь бы ослабить внимание общественности»
.
Малобородского задержали 19 июня и поместили в СИЗО до 19 октября. Серебренникова отправили под домашний арест до 19 октября
. По версии следствия, Серебренников является организатором преступления.
обсуждение >>