Сета Рогена обвинили в подготовке революции в Северной Корее

WikiLeaks опубликовала доклад «Как Sony, Обама, Сет Роген и ЦРУ тайно планировали свергнуть режим в Северной Корее», обвинив актёра Сета Рогена
в подготовке революции в КНДР. Соответствующий документ опубликован на сайте Archive.is.
В докладе отмечается, что информация была получена в результате утечки электронных писем. Большая часть статьи посвящена фильму «Интервью»
2014 года. Роген выступил одним из режиссёров и сыграл главную роль вместе с Джеймсом Франко. Комедия кинокомпании Sony рассказывает о журналисте и продюсере американского ток-шоу, которых вербует ЦРУ для того, чтобы они ликвидировали северокорейского лидера Ким Чен Ына. По мнению авторов доклада, картина призвана развенчать культ личности главы КНДР для граждан страны, что должно было привести к государственному перевороту.
Роген уже прокомментировал новости на своей странице в социальной сети: «Ребята, они меня раскрыли. ЦРУ будет в ярости»
. Джеймса Франко
, чей герой тоже издевался над лидером КНДР ни в чём не обвиняют.
обсуждение >>