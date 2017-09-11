Джонатан Риз Майерс и его жена Мара потеряли ребенка

На днях Джонатана Риза Майерса
засняли в аэропорту Дублина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пользователи интернет сразу сделали вывод, что 40-летний ирландец, который успешно боролся с алкоголизмом в последние годы, снова вернулся к бутылке. Жена актёра Мара Лэйн встала на защиту мужа и объяснила его поведение. Женщина рассказала на своей странице в социальной сети, что в их семье произошло горе — Джонатан и Мара потеряли второго ребенка в результате выкидыша.
«У нас печальные новости: мы с Джонатаном потеряли нашего второго ребенка. Мы очень его ждали, особенно Джонатан, который произошедшее воспринял крайне болезненно. Сейчас мы пытаемся справиться с горем. Трудно бороться с депрессией, когда у тебя есть проблемы и ты страдаешь от алкоголизма. Но Джонатан самый сильный человек из всех, кого я знаю. Свои проблемы и свою боль он превращает в искусство. Я не знаю больше ни одного человека, который прошел бы через столько же, сколько и он, и при этом смог добиться такого успеха»
, — написала Мара.
Супруга актёра добавила, что сейчас с её мужем все в порядке и он снова намерен пройти курс лечения от алкогольной зависимости.
Пара вместе с 2014 года, у них растёт сын Вульфа, который родился
в прошлом году.
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