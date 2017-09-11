Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Джонатан Риз Майерс и его жена Мара потеряли ребенка

11 сентября
2017 год
2017
2016

Лайфстайл >>
11 сентября 2017
На днях Джонатана Риза Майерса засняли в аэропорту Дублина в состоянии сильного алкогольного опьянения. Пользователи интернет сразу сделали вывод, что 40-летний ирландец, который успешно боролся с алкоголизмом в последние годы, снова вернулся к бутылке. Жена актёра Мара Лэйн встала на защиту мужа и объяснила его поведение. Женщина рассказала на своей странице в социальной сети, что в их семье произошло горе — Джонатан и Мара потеряли второго ребенка в результате выкидыша.

Джонатан Риз Майерс и его жена Мара потеряли ребенка

«У нас печальные новости: мы с Джонатаном потеряли нашего второго ребенка. Мы очень его ждали, особенно Джонатан, который произошедшее воспринял крайне болезненно. Сейчас мы пытаемся справиться с горем. Трудно бороться с депрессией, когда у тебя есть проблемы и ты страдаешь от алкоголизма. Но Джонатан самый сильный человек из всех, кого я знаю. Свои проблемы и свою боль он превращает в искусство. Я не знаю больше ни одного человека, который прошел бы через столько же, сколько и он, и при этом смог добиться такого успеха», — написала Мара.

Супруга актёра добавила, что сейчас с её мужем все в порядке и он снова намерен пройти курс лечения от алкогольной зависимости.

Пара вместе с 2014 года, у них растёт сын Вульфа, который родился в прошлом году.
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Ссылки по теме
У Джонатана Риса Мейерса родился Волк
Поиск по меткам
дети

фотографии >>
Джонатан Риз Майерс и его жена Мара потеряли ребенка фотографии
Джонатан Риз Майерс и его жена Мара потеряли ребенка фотографии
Джонатан Риз Майерс и его жена Мара потеряли ребенка фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники

Скорбим

Софья Блюхер
10 сентября ушла из жизни актриса Софья Блюхер.
Любиша Самарджич
8 сентября ушёл из жизни актёр Любиша Самарджич.

День рождения >>

Микаэл Джанибекян
Татьяна Доронина
Лариса Ерёмина
Сергей Колос
Светлана Коркошко
Юлия Рудина
Елена Серопова
Игорь Шавлак
Наталья Щукина
Жанна Мария Канале
Андреа Оккипинти
Эмми Россум
Луис Си Кэй
Пол Уокер
Рэйчел Уорд
Йен Холм
все родившиеся 12 сентября >>

Афиша кино >>

Мадам
драма, комедия
Франция, 2017
Клаустрофобия
триллер
США, 2017
Мама!
детектив, драма, триллер, фильм ужасов
США, 2017
Министр
комедия
Италия, 2016
Напарник
комедия, приключения
Россия, 2017
Скандал «Уотергейт»
биография, драма, исторический фильм
США, 2017
Статус Брэда
комедия
США, 2017
Оно
драма, фильм ужасов
США, 2017
Брюс Ли: Рождение дракона
биография, боевик, драма
Канада, Китай, США, 2016
В гостях у Элис
комедия, мелодрама
США, 2017
Дозор джунглей
приключения
Франция, 2017
Квадрат
драма
Германия, Дания, Франция, Швеция, 2017
все фильмы в прокате >>

ревью