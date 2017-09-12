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Сына Жан-Клода Ван Дамма арестовали за хранение наркотиков и ножевое нападение

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12 сентября 2017
В США арестовали младшего сына актёра Жан-Клода Ван Дамма. 21-летнему Николасу Ван Варенбергу предъявили сразу несколько обвинений: за угрозы соседу ножом и за незаконное хранение наркотиков. Новость сообщает издание Daily Mail со ссылкой на правоохранительные органы.

Сына Жан-Клода Ван Дамма арестовали за хранение наркотиков и ножевое нападение

Инцидент произошел в городе Темпе, штат Аризона. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия после звонка соседей Николаса, которые сообщили, что тот крушит лифт. Также возле апартаментов сына знаменитого актёра обнаружили кровавый след. Как выяснилось позже, это была кровь самого дебошира - он поранил руку.

Сожитель Николаса также заявил, что тот угрожал ему ножом из-за того, что он открыл дверь приехавшим на вызов сотрудникам правоохранительных органов. Полиция решила провести обыск квартиры, в ходе которого былы обнаружены нож и марихуана.
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Сына Жан-Клода Ван Дамма арестовали за хранение наркотиков и ножевое нападение фотографии
Сына Жан-Клода Ван Дамма арестовали за хранение наркотиков и ножевое нападение фотографии
Сына Жан-Клода Ван Дамма арестовали за хранение наркотиков и ножевое нападение фотографии
Сына Жан-Клода Ван Дамма арестовали за хранение наркотиков и ножевое нападение фотографии
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